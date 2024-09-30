Крупнейшие криптобиржи объявили о листинге EigenLayer (EIGEN): подробное расписание

Крупнейшие криптобиржи анонсировали о начале торговли токеном EigenLayer (EIGEN). Она начнется 1 октября с утра. Будут доступны торговые пары EIGEN/BTC, EIGEN/USDT, EIGEN/FDUSD и EIGEN/TRY (актуально для Binance).
EigenLayer — протокол рестейкинга в сети Ethereum. Эта технология позволяет владельцам Ethereum (ETH) использовать уже внесенный в стейкинг Эфир, и получать вознаграждения в других протоколах.
Листинг EigenLayer: список бирж и точное время (по Киеву)
- Bitget: 08:00
- Binance: 08:00
- ByBit: 07:00
- MEXC: 07:30
- GateI.io: 08:00
- OKX: 09:00
- KuCoin: 07:30
- BitMart: 08:00
- Coinbase: 19:00
На Binance пользователям уже доступны депозиты EIGEN для подготовки к торговле. Возможность снятия станет доступной с 08:00 2 октября. Стоимость листинга токена EIGEN будет составлять 0 BNB.
Адрес смарт-контракта EIGEN (ERC20) — 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83.
Важно! Криптовалюты — рисковые активы, подверженные высокой волатильности (то есть сильным колебаниям цены). Перед любыми операциями, всегда DYOR (Do Your Own Research). То есть, проводите собственное исследование каждого проекта.
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