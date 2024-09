Крупнейшие криптобиржи объявили о листинге EigenLayer (EIGEN): подробное расписание

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Крупнейшие криптобиржи анонсировали о начале торговли токеном EigenLayer (EIGEN). Она начнется 1 октября с утра. Будут доступны торговые пары EIGEN/BTC, EIGEN/USDT, EIGEN/FDUSD и EIGEN/TRY (актуально для Binance).

EigenLayer — протокол рестейкинга в сети Ethereum. Эта технология позволяет владельцам Ethereum (ETH) использовать уже внесенный в стейкинг Эфир, и получать вознаграждения в других протоколах.

Листинг EigenLayer: список бирж и точное время (по Киеву)

На Binance пользователям уже доступны депозиты EIGEN для подготовки к торговле. Возможность снятия станет доступной с 08:00 2 октября. Стоимость листинга токена EIGEN будет составлять 0 BNB.

Адрес смарт-контракта EIGEN (ERC20) — 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83.

Важно! Криптовалюты — рисковые активы, подверженные высокой волатильности (то есть сильным колебаниям цены). Перед любыми операциями, всегда DYOR (Do Your Own Research). То есть, проводите собственное исследование каждого проекта.

