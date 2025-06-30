Хакеры уже украли криптовалют больше, чем за весь 2024 год

Блокчейн-исследователь ZachXBT говорил, что криптоиндустрия вошла в «суперцикл преступности» суперцикл преступности. Новое исследование показало, что только за первую половину 2025 года хакеры украли криптовалюты на более $2,1 млрд в результате не менее 75 атак и эксплойтов. Это превысило предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году, примерно на 10% и почти равно общей сумме, похищенной за весь 2024 год.

Крупнейший криптовалютный взлом в истории переписал произошел в результате атаки на крупную биржу Bybit в февралекогда хакеры Северной Кореи украли $1,5 млрд. Этот инцидент составил почти 70% от общих потерь. Но и другие атаки за январь, апрель, май и июнь в целом привели к потере $100 млн.

Группы, связанные с КНДР, ответственны за $1,6 млрд потерь от общей суммы, похищенной в первой половине 2025 года.

Взлом крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex 18 июня 2025 года на более $90 млн группой хактивистов Gonjeshke Darande (также известной как Predatory Sparrow), которая, по сообщениям, связана с Израилем, свидетельствует, что другие государства могут все чаще использовать криптохаки для геополитических целей. Представители Gonjeshke Darande заявили, что атаковали биржу из-за ее помощи иранскому режиму обходить международные санкции и финансировать незаконную деятельность.

Злоумышленники перевели похищенные средства на адреса без соответствующих приватных ключей — что указывает на то, что они не имеют намерения или возможности получить доступ к этим средствам.

В общем, более 80% похищенных средств в первой половине 2025 года были результатом атак на инфраструктуру (кража приватных ключей и сид-фраз, а также компрометация фронтенд-кода).

Эксплойты протоколов составили еще 12%, что подчеркивает уязвимости в смартконтрактах DeFi или основной логике протоколов.

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Источник: TRM