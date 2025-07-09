Новости Крипто 09.07.2025 в 19:40 comment views icon

Крипта криптой, но Tether держит 80 тонн золота на $8 млрд в тайном хранилище

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Крипта криптой, но Tether держит 80 тонн золота на $8 млрд в тайном хранилище
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Tether Holdings хранит 80 тонн золота стоимостью $8 млрд в частном хранилище в Швейцарии. Оно принадлежит и контролируется компанией. Точное местонахождение или время строительства хранилища не раскрываются. Сама Tether в начале года переехала в Сальвадор.

Компания известна как эмитент крупнейшего стейблкоина USDT. В настоящее время в мире используется около 159 миллиардов долларов в токенах USDT. Компания получает настоящие доллары, когда пользователи покупают токены, а затем инвестирует эти средства в активы, такие как казначейские облигации США и драгоценные металлы.

По состоянию на март золото и другие товары составляли почти 5% ее резервов. Фактически, у Tether почти столько же золота, сколько у UBS Group AG, крупного швейцарского банка, который также хранит золото и публично раскрывает эту информацию.

Большинство компаний, владеющих золотом, используют внешние услуги хранилищ и платят комиссии за хранение. Но Tether решила построить собственное хранилище, чтобы сэкономить деньги.

Tether также предлагает продукт под названием XAUT. Это цифровой токен, обеспеченный настоящим золотом. Каждый токен XAUT представляет одну унцию золота. Владельцы этих токенов могут обменять их на физическое золото в Швейцарии. Пока что компания выпустила токены, обеспеченные 7,7 тоннами золота, которые стоят около $819 млн.

Источник: Bloomberg

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