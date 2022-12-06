Криптозима становится более суровой: в 2023 году прогнозируют большие сокращения в отрасли и падение биткоина до $5000

“Криптозима — не оттепель; становится холоднее” — так считает генеральный директор одной из криптовалютных бирж, уволивший 30% своего персонала за последние два дня. Эта тенденция в целом была распространена в отрасли в течение последних месяцев и усилилась с крахом FTX. Может ли ситуация стать еще хуже? Один из сценариев предполагает падение биткоина до 5000 долларов США — уровня, который не фиксировали с марта 2020 года.

Самая популярная в мире криптовалюта движется вниз после того, как в ноябре 2021 года достигла рекордной отметки почти в 69 000 долларов. Индустрия находилась в потрясении после крушения TerraUSD в мае, а недавний кризис и банкротство биржи FTX повлекли за собой сейсмические волны по всему рынку.

Так называемая криптозима засвидетельствовала падение цен на цифровые активы (включая NFT), судебные тяжбы, банкротства и потерю рабочих мест. К увольнениям гиганта криптообмена Kraken присоединились Bybit и Swyftx, сокращающие штат на 30% и 35% соответственно, пишет Bloomberg.

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Генеральный директор Swyftx Алекс Харпер сообщил сотрудникам в письме, что отрасль может наблюдать больше «событий типа черного лебедя «Черные лебеди» на рынке означают труднопрогнозируемые события со значительными последствиями.«, а руководитель Bybit Бен Чжоу предупредил, что «мы вступаем в еще более холодную зиму, чем ожидали».

Руководитель отдела исследований Standard Chartered Эрик Робертсен написал, что одним из неожиданных сценариев «черного лебедя» является дальнейшее падение биткоина в следующем году до 5000 долларов. Этот пессимизм разделяет и генеральный директор BlackRock Ларри Финк, считающий, что «большинство» криптокомпаний не переживут последствий краха FTX.

Европейский центральный банк, который никогда не скрывал свое пренебрежение к криптовалюте, на прошлой неделе назвал биткоин «громоздким, медленным и дорогим», добавив, что он находится «на пути к неактуальности» и «никогда не использовался в какой-либо значительной степени для правовых транзакций в реальном мире”. Эти комментарии появились после того, как в мае президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что основа криптовалюты это «ничто» и она «ничего не стоит».

Согласно последнему обновлению NFT Marketplace от игровой платформы NFT Balthazar DAO, ноябрь установил новый рекордно низкий уровень месячных продаж NFT на 5 самых популярных рынках в этом году в целом (394,02 миллиона долларов). Показательный пример: Bored Ape NFT Джастина Бибера, который обошелся ему в 1,2 миллиона долларов в начале 2022 года, недавно оценили всего в 69 000 долларов.

Источник: Techspot