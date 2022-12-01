Европейский центробанк высказался о будущем биткоина – стремится к неактуальности, не подходит для инвестиций и не работает как платежное средство

В блоге под названием «Последний рубеж биткоина» генеральный директор ЕЦБ Ульрих Биндсейл и аналитик Юрген Шафф заметили, что сторонникам биткоина очевидная стабилизация его цены на этой неделе кажется «сигналом о передышке на пути к новым высотам».

«Однако более вероятно, что это искусственно спровоцированный последний вздох перед тем, как стать неактуальным – и это можно было предвидеть еще до того, как FTX обанкротилась и цена биткоина упала значительно ниже $16 тыс.», — говорится в статье.

Биндсейл и Шафф заявили, что биткоин не подходит для инвестиций и не может быть удобным платежным средством:

«Концептуальный дизайн биткоина и технологические недостатки делают его сомнительным средством платежа: реальные транзакции громоздки, медленны и дороги. Биткойн никогда не использовался в какой-либо значительной степени для легальных транзакций в реальном мире». «Биткойн не является хорошей инвестицией. Он не генерирует денежный поток (как недвижимость) или дивиденды (как акции), не может использоваться продуктивно (как товары) или обеспечивать социальные блага (как золото). Таким образом, рыночная оценка биткоина основана исключительно на спекуляциях».

Аналитики говорят, что неплатежеспособность FTX, вероятно, ускорит меры по регулированию цифровых валют. Ожидается, что закон ЕС под названием «Рынки криптоактивов» или MiCA гармонизирует регулирование цифровых активов в странах союза. При этом Биндсейл и Шафф заявили, что важно не принять регулирование за знак одобрения.

«Вера в то, что путь для новых технологий должен быть расчищен любой ценой, упорно сохраняется». «Во-первых, эти технологии имеют ограниченную ценность для общества — какими бы большими ни были ожидания на будущее. Во-вторых, использование перспективной технологии не является достаточным условием добавленной стоимости продукта на ее основе».

Эксперты выразили обеспокоенность влиянием биткоина на экологическую ситуацию и похвалили Ethereum за подход к этой проблеме.

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«Эта неэффективность системы – не недостаток, а особенность. Это одна из особенностей, гарантирующая целостность полностью децентрализованной системы».

Биткоин превысил отметку в $17 тыс. в среду, что стало двухнедельным максимумом для крупнейшей в мире цифровой валюты. Он изо всех сил пытался сохранить этот уровень, немного упав до $16 875. Виджай Айяр, вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno, предупредил, что отскок, вероятно, является просто ралли медвежьего рынка и не будет устойчивым.

ЕЦБ не впервые высказывает сомнения в отношении цифровых валют. Президент ЕЦБ Кристин Лагард в мае заявила, что, по ее мнению, криптовалюты «ничего не стоят». Ее комментарии прозвучали на фоне скандала в индустрии – многомиллиардного краха так называемого стейблкоина terraUSD.

Источники: ECB, CNBC