Кризис в украинском IT и повышенный спрос на учителей, пенсионеров, ветеранов — очень коротко о рынке труда в Украине

В OpenDataBot подготовили очередной обзор «Экономического фронта Украины» — новый анализ ситуации на рынке труда в Украине по данным Work.ua и Djinni интересен, прежде всего, оценкой сферы IT, которая сейчас переживает непростые времена.

Украинское IT — кризис продолжается

Несмотря на незначительное оживление в июле, ситуация в украинском IT остается непростой (читай: кризис в украинском IT продолжается) — так, по данным Djinni, в августе рекрутеры разместили 10,2 тыс. вакансий, а свой профиль активировало 19,4 тысячи кандидатов. Это самый большой разрыв между опубликованными профилями и вакансиями. Как и в июле, больше всего в августе — для маркетологов (12%), JavaScript(7%), Sales (5,6%) и PHP (4,5%).

В августе зафиксировано 310,6 тыс. отзывов на вакансии — на 8% меньше, чем в июле, и 61,4 тыс. предложений от рекрутеров — незначительно больше, чем в прошлом месяце. Рекордсмены среди вакансий августа по отзывам — Junior Frontend Developer (1304 отзыва) и Junior React Developer (1106 отзывов). Они обе не имеют требований к опыту. Около 60% вакансий, опубликованных в августе, получили от 1 до 20 отзывов. В то же время, только на 4% вакансий никто не отзывался.

Здесь вакансий вволю. Зарплаты и востребованные специальности

Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти — в августе оно достигло 102 тыс. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года. Почти две трети всех вакансий (62%) приходится на 5 регионов: Киев и Киевская область — 33 283 (32%), Днепропетровская – 9831 (10%), Львовская – 9705 (9%), Одесская – 6927 (7%) и Харьковская – 3732 (4%).

В преддверии нового учебного года существенно увеличилось вакансий в категории «Образование и наука» — +37% в месяц. Самое заметное — в 1,5 раза — росло количество вакансий учителей английского и математики.

Еще один интересный тренд – самый большой прирост вакансий в августе к июлю наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%). Почти половина (46%) новых вакансий – вакансии для сотрудников с опытом работы.

Новых и обновленных резюме в августе уменьшилось на 3% к июлю — до 350 тыс. В то же время новые резюме чаще размещали женщины — в 1,6 раза больше мужчин.

Вне сферы IT наибольшие зарплаты по-прежнему остаются у медиабаеров — 55 тысяч грн, и водителей-международников — 42,5 тыс. грн.

А что Бизнес?

По данным RemOnline (SaaS-платформа для управления бизнесом), в августе количество заказов у ​​предпринимателей продолжало расти – +7% к июлю. Последний летний месяц отметился оживлением активности во всех крупных городах Украины: наиболее существенно в Харькове — +17%, также подросли Киев и Львов — +8%, Днепр — на 5%.

Ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто — самые популярные ниши бизнеса среди новых пользователей в августе

Золотовалютный запас

В августе впервые за полгода международные резервы Украины снизились на 3,2% — до $40,4 млрд. Дело в том, что в августе Украина получила меньше международной помощи (в основном макрофин ЕС), в то время как валюты продали больше . В то же время ожидается, что в этом месяце резервы снова вернутся на восходящую траекторию.

На днях НБУ вышел с отчетом, в котором признал умеренное ослабление курса гривны, прежде всего, в связи с сезонным повышенным спросом населения на иностранную валюту. Так, украинцы увеличили покупку наличной валюты почти до $1,7 млрд, а продажа — до $1,5 млрд, что является самыми большими показателями за последний год. В то же время в Нацбанке заявили, что в конце августа спред (разница между покупкой и продажей) снова начал сужаться, в частности, благодаря разрешению на продажу валюты онлайн, поэтому курсовые ожидания регулятора остаются устойчивыми.