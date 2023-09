В GlobalLogic з’ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток

IT-компанія GlobalLogic, яка входить до трійки найбільших в Україні, у новому дослідженні до Дня Знань проаналізувала, скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — в опитуванні, взяли участь майже 700 спеціалістів з різним рівнем досвіду, а саме: 245 сеньйорів, 208 мідлів, 121 джун, 18 стажистів та 49 керівників проєктів.

Дослідження GlobalLogic фокусується на трьох основних питаннях:

Скільки часу айтівці приділяють навчанню?

Яка мотивація навчатись?

Які інструменти для навчання переважають?

Опитування свідчить, що абсолютна більшість розробників регулярно навчаються. Ба більш, у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень.

85% респондентів визначили найбільшою мотивацією бажання саморозвитку. Серед інших стимулів – підвищення рівня доходу, просування по кар’єрних сходах, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.

Щодо основних інструментів, найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Більше половини опитаних ІТ-фахівців надають перевагу навчальним курсам на освітніх онлайн-платформах (Coursera, UDEMY, Prometheus), а також відеоурокам на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до професійних ІТ-шкіл.

Тут доречно пригадати нашумілий освітній проєкт IT Generation як частину ширшої урядової ініціативи «Старт в ІТ» «Старт в ІТ» — державна програма навчання в IT зі стипендіями до 30 тис. грн. Всього виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити IT-спеціальностям 60 тис. українців. Наприкінці липня Мінцифри разом з партнерами відзвітувало про 1877 випускників та майже 150 працевлаштованих світчерів в межах IT Generation. Чи отримає IT Generation продовження, поки невідомо — в міністерстві Михайла Федорова не проти організувати ІТ Generation 2.0, але спочатку потрібно знайти партнерів для фінансування нового курсу.

Як відомо, війна та масові звільнення (серед іншого, далося в знаки надмірне наймання під час пандемії) на тлі глобального уповільнення економіки зрештою відчутно вдарило і по ІТ-індустрії, яка з початку року перебуває у низхідному тренді. З іншого боку, за підсумками липня спостерігається деяке пожвавлення – експорт українських IT-послуг сягнув $559 млн, що на $17 млн більше, аніж у липні 2022 року.