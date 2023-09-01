Новини IT-бізнес 01.09.2023 о 15:58

В GlobalLogic з’ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

IT-компанія GlobalLogic, яка входить до трійки найбільших в Україні, у новому дослідженні до Дня Знань проаналізувала, скільки часу айтівці приділяють навчанню та що їх мотивує — в опитуванні, взяли участь майже 700 спеціалістів з різним рівнем досвіду, а саме: 245 сеньйорів, 208 мідлів, 121 джун, 18 стажистів та 49 керівників проєктів.

Дослідження GlobalLogic фокусується на трьох основних питаннях:

  • Скільки часу айтівці приділяють навчанню?
  • Яка мотивація навчатись?
  • Які інструменти для навчання переважають?

Опитування свідчить, що абсолютна більшість розробників регулярно навчаються. Ба більш, у воєнний час 28% респондентів стали навчатися навіть більше. Половина опитаних ІТ-спеціалістів витрачають на підвищення кваліфікації щонайменше три години на тиждень. 

В GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток

85% респондентів визначили найбільшою мотивацією бажання саморозвитку. Серед інших стимулів – підвищення рівня доходу, просування по кар’єрних сходах, бажання залишатися затребуваним спеціалістом та навчання для потреб поточного проєкту.

В GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток

Щодо основних інструментів, найчастіше айтівці звертаються до спеціалізованих статей, блогів та професійної літератури. Більше половини опитаних ІТ-фахівців надають перевагу навчальним курсам на освітніх онлайн-платформах (Coursera, UDEMY, Prometheus), а також відеоурокам на YouTube. Рідше українські інженери звертаються до професійних ІТ-шкіл.

В GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток

 

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В GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток
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Михайло Шпак

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Тут доречно пригадати нашумілий освітній проєкт IT Generation як частину ширшої урядової ініціативи «Старт в ІТ» В GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвитокВ GlobalLogic з'ясували, скільки часу навчаються працюючі айтівці та що їх найбільше мотивує. І ні, не гроші, а саморозвиток«Старт в ІТ» — державна програма навчання в IT зі стипендіями до 30 тис. грн. Всього виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити IT-спеціальностям 60 тис. українців. Наприкінці липня Мінцифри разом з партнерами відзвітувало про 1877 випускників та майже 150 працевлаштованих світчерів в межах IT Generation. Чи отримає IT Generation продовження, поки невідомо — в міністерстві Михайла Федорова не проти організувати ІТ Generation 2.0, але спочатку потрібно знайти партнерів для фінансування нового курсу.

Як відомо, війна та масові звільнення (серед іншого, далося в знаки надмірне наймання під час пандемії) на тлі глобального уповільнення економіки зрештою відчутно вдарило і по ІТ-індустрії, яка з початку року перебуває у низхідному тренді. З іншого боку, за підсумками липня спостерігається деяке пожвавлення експорт українських IT-послуг сягнув $559 млн, що на $17 млн більше, аніж у липні 2022 року. 

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