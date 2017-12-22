Курс Bitcoin опустился ниже $14 тыс. и продолжает снижаться

На прошлых выходных криптовалюта Bitcoin пересекла очередной психологический рубеж в $20 000 и многие уже начали выдвигать самые смелые прогнозы о взятии рубежа в $50 000 и даже $100 000. Но, как это часто бывает с биткоином, курс внезапно обвалился, причем криптовалюта подешевела весьма существенно.

В ночь на 22 декабря курс опустился ниже $14 тыс. Непосредственно на данный момент курс Bitcoin составляет около $13 857 (данные CoinDesk ) и он продолжает снижаться. Таким образом, менее чем за неделю Bitcoin потерял в цене более 30%.

Одновременно прекратился рост главного конкурента биткоина – Ethereum. После почти $900, зафиксированных 21 декабря, эфир подешевел до $700.

Остается добавить, что это уже не первое подобное падение криптовалюты за всю ее непродолжительную историю. Обычно после падений курс биткоина не менее стремительно возвращался к росту и обновлял исторические максимумы. Как будет в этот раз, посмотрим.

Отметим, что за последние три недели курс Bitcoin вырос двое – рекорд в $10 тыс. был взят 28 ноября. Последний стремительный рост связывали с недавним решением Чикагской товарной биржи (CME Group) начать торговлю фьючерсными контрактами на криптовалюту. Торги на бирже открылись 18 декабря по цене почти 20 тысяч долларов за биткоин (с закрытием контракта в январе 2018 года), но вместе с курсом упали и фьючерсы – сейчас они торгуются около $14,5 тыс. за биткоин.