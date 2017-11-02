Курс Bitcoin достиг $7000

Пока скептики рисуют самые мрачные прогнозы и твердят о неизбежном фиаско популярнейшая криптовалюта Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости, причем делает это буквально каждый день. Только вчера цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $6600, а сегодня криптовалюта достигла нового рубежа – в определенный момент курс достиг $7000 (ну почти).

По данным биржи CoinDesk, отслеживающей курсы криптовалют, примерно в 9:00 по киевскому времени курс Bitcoin подскочил до $6994.01, но затем немного опустился. При этом данные биржи CoinMarketCap показали, что стоимость биткоина превысила $7000, достигнув $7044,24. Напомним, всего две недели назад мы писали о преодолении отметки в $6000. Отметим, что в момент открытия за одну криптомонету Bitcoin давали $6750, а непосредственно сейчас на момент написания этой заметки (11:28 по Киеву) курс составляет $6981,74, и он продолжает расти.

Нынешний рост наблюдатели объясняют ожиданиями, связанными с введением фьючерсов на биткоины крупнейшим в мире оператором фьючерсных бирж CME Group.

По данным недавнего опроса CNBC, в котором приняло участие 23 118 человек, значительная часть (45%) убеждена, что со временем курс Bitcoin превысит $10000.

По данным CoinMarketCap, только за эту неделю курс Bitcoin вырос на 20,56%, а рыночная капитализация криптовалюты на данный момент превышает $116 млрд. Еще больше впечатляет, что с начала года стоимость Bitcoin выросла более чем в шесть раз.

Совокупная капитализация всех существующих криптовалют на момент написания этих строк превышает $188,5 млрд. Видимо, скептикам пора завязывать со своими мрачными сценариями, а аналитикам – строить более смелые прогнозы.