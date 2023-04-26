Киберполиция разоблачила злоумышленника, который за $500-2000 продавал персональные данные 300 млн украинцев и граждан ЕС

Киберполиция сообщила о разоблачении 36-летнего жителя Нетишина, который через подконтрольные группы и каналы в Telegram продавал персональные данные граждан Украины и Европейского Союза.

Курс Java за зручним графіком. Опановуй нову професію у будь-який час . Цікаво

Отмечается, что в распоряжении злоумышленника находились персональные данные более 300 млн человек. Они содержали сведения о паспортных данных, номерах налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях, данных банковских счетов. В зависимости от объема данных продавец просил от $500 до $2000. Оплата поступала посредством запрещенных на территории Украины валют. Среди покупателей были и граждане страны-агрессора.

Правоохранители начали расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

В доме злоумышленника правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли мобильные телефоны, три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерную технику и серверное оборудование, на котором киберполицейские обнаружили базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз.

Во время проведения обыска фигурант препятствовал действиям стражей порядка и нанес телесные повреждения киберполицейскому. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту нападения на киберполицейского следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Киберполиция