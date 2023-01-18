Киевсовет не поддержал петицию о безналичной оплате проезда в маршрутках

Осенью прошлого года на сайте Киевсовета была создана петиция с предложением ввести безналичную оплату проезда в маршрутках. Как отмечал автор петиции, гражданам приходится рассчитываться наличными в маршрутных такси, «в отличие от всех других видов транспорта», а это может быть неудобно.

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«Ввели безналичную оплату всюду, кроме маршруток. Предлагаю уже закрыть этот пункт во всех видах общественного транспорта», – отмечал автор петиции.

Указанная петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, и она поступила на рассмотрение Киевсовета. Однако Киевсовет не поддержал эту петицию.

Орган местного самоуправления Киева в ответе на петицию отметил, что внедрение безналичной оплаты проезда в маршрутках возможно только при условии присоединения киевских частных перевозчиков к городской системе. Пока это не произошло, хотя «переговоры ведутся».

При этом отмечается, что внедрение системы отложено на время действия военного положения и ещё 9 месяцев после его отмены. Так что введение безналичного расчёта в маршрутках ждать придется еще много времени.

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Ранее частные перевозчики Киева отказывались присоединяться к системе электронного билета, объясняя тем, что столичная модель перевозок не такая, как в европейских странах.