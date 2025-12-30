Новости ИИ 30.12.2025 comment views icon

Китай будет регулировать чатботов ИИ: аналоги ChatGPT обяжут отслеживать зависимость

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність

Китай готовится регулировать использование искусственного интеллекта, в частности чатботов, чтобы защитить пользователей от психологического вреда, зависимости и опасного поведения. Власти впервые предлагают обязать AI-сервисы вмешиваться в случаях упоминаний о самоубийстве, самоповреждении или насилии.

Кибер-администрация Китая обнародовала проект правил, которые будут регулировать все продукты и сервисы ИИ, публично доступные в стране. Документ распространяется на чатботов, в частности боты-компаньоны. Он обязывает компании предупреждать пользователей о рисках чрезмерного использования ИИ и вмешиваться в случаях формирования зависимости. ИИ-сервисам запретят распространять контент, угрожающий национальной безопасности или подстрекающий к насилию.

Самые жесткие требования касаются самоубийств и самоповреждений. Если в диалоге появляется упоминание о суициде, обязательным станет немедленное вмешательство человека. Все несовершеннолетние и пожилые пользователи при регистрации должны оставлять контактные данные опекуна, которого будут сообщать при обсуждении самоповреждения. Чатботам запретят эмоциональные манипуляции, ложные обещания, оскорбления, клевету, пропаганду азартных игр, непристойностей и подстрекательства к преступлениям. Также требуется показывать всплывающие предупреждения, если использование чатбота превышает два часа. По словами адъюнкт-профессора Школы права NYU Уинстона Ма, эти правила могут стать первой в мире попыткой регулирования ИИ.

Инициатива появилась на фоне растущего беспокойства о вреде от ИИ-компаньонов. В 2025 году исследователи фиксировали поощрение самоповреждения, насилия и терроризма, распространение опасной дезинформации, сексуальные домогательства, поощрение к употреблению наркотиков и словесные оскорбления. The Wall Street Journal сообщал, что психиатры все чаще связывают психозы с использованием чатботов. ChatGPT стал объектом судебных исков из-за ответовсвязанные с детским самоубийством и убийством-самоубийством; OpenAI признавала, что защитные механизмы ослабевают с продолжительностью чатa.

Помимо контентных ограничений, Китай предлагает ежегодные тесты и аудиты безопасности для сервисов с более 1 млн зарегистрированных пользователей или более 100 тыс. ежемесячно активных. Подачу жалоб планируют упростить. За нарушение правил магазинам приложений будут прекращать доступ к чатботам в Китае. По данным Business Research Insights, в 2025 году глобальный рынок ботов-компаньонов превысил $360 млрд и может приблизиться к $1 трлн к 2035 году, во многом благодаря азиатским рынкам. На этом фоне CEO OpenAI Сэм Альтман в начале 2025 года заявлял о готовности работать с Китаем и называл это важным.

Источник: CyberNews.com, ArsTechnica.com

Популярные новости

arrow left
arrow right
Строительство датацентров ИИ создало дефицит меди: нехватка 300 тыс. тонн в этом году и 30% к 2035
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
Рождение трансформеров: этот робот разделяется на отдельные части в зависимости от обстоятельств
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Google объясняет, откуда название Nano Banana — его не планировали
Подделка "носка" Apple для iPhone стоит всего $6
ChatGPT становится настоящим чатом: к разговору можно пригласить других людей, функция работает во всем мире
Программа "Атлантический бастион": Великобритания будет обнаруживать российские подлодки с помощью ИИ
ИИ уничтожает ИИ: некачественных исследований искусственного интеллекта очень много, потому что они написаны не людьми
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
"Крестный отец" ИИ предрекает кризис общества: "Если ИИ станет умным, как люди, уволенные не найдут никакой работы"
Билл Гейтс: роботы должны платить налоги
17-летний вайб-кодер взломал сеть японских интернет-кафе с помощью ChatGPT
Китай запустил распределенный вычислитель ИИ длиной 55 000 км — сеть охватывает 40 городов
Barbie с ChatGPT не будет: Mattel откладывает сотрудничество с OpenAI
Криптобиржа BingX запускает AI Arena — первую в мире платформу соревнований ИИ в сфере копитрейдинга
Jmail — копия Gmail, только с перепиской Эпштейна
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — более эффективную модель для вайб-кодинга
"Sora Not Sorry": "Южный Парк" смеется над генераторами изображений, дипфейками и, конечно же, над Трампом
ИИ начал удалять справочные видео YouTube? Сервис отрицает
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить