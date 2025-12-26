Женщина получила психоз из-за ИИ: моделировала собственное тело в генераторах изображений и возненавидела реальное

Кейтлин Нер, руководитель по пользовательскому опыту в стартапе по генерации AI-изображений, пережила психоз после месяцев навязчивого создания ИИ идеализированных образов самой себя. Состояние дошло до опасного бреда и едва не завершилось прыжком с балкона.

В эссе для Newsweek Нер Кейтлин описывает свой опыт работы по генерации AI-изображений. Постоянная работа с ними исказила ее восприятие собственного тела и вызвала маниакальный эпизод биполярного расстройства. Нер пишет, что она проводила на работе более девяти часов в день, формируя запросы для ранних генеративных AI-систем образца начала 2023 года. Хотя псевдочеловеческие изображения, которые они выдавали, часто были искаженными и извращенными, поначалу это все равно казалось «магией».

«За несколько месяцев эта магия превратилась в манию. Ежедневное созерцание таких AI-изображений перепрограммировало мое ощущение нормы. Когда я смотрела на свое реальное отражение, я видела что-то, что требовало исправления», — объяснила Нер.

Нер отмечает, что изображения начали искажать мое восприятие собственного тела и чрезмерно стимулировать мозг способом, который был по-настоящему вредным для ее психического здоровья. Даже когда AI научился не перебарщивать с количеством пальцев на человеческой руке, его изображение все равно наносили психологический ущерб, просто заменяя анатомические ошибки сценами с невозможно худыми и красивыми фигурами. В один переломный момент Нер начала экспериментировать с AI-изображениями, на которых она предстает как фэшн-модель, — это было заданием от компании, которая ориентировалась на пользователей, заинтересованных в моде.

«Я поймала себя на мысли: «если бы я только выглядела так, как моя AI-версия. Я была одержима идеей стать худее, иметь лучшую фигуру и идеальную кожу», — написала она.

Со временем она начала терять сон, чтобы генерировать все больше изображений, которые она назвала «привыкающими», поскольку каждое из них вызывало «небольшой всплеск дофамина». Хотя до погружения в AI-фешн-моделирование Нер успешно лечила биполярное расстройство, новая одержимость переросла в «маниакальный биполярный эпизод«, который, по ее словам, вызвал психоз.

«Когда я увидела AI-сгенерированное изображение себя на летающем коне, я начала верить, что действительно могу летать. Голоса говорили мне взлететь с балкона, заставляли меня быть уверенной, что я смогу выжить. Этот грандиозный бред едва не подтолкнул меня к реальному прыжку», — говорит Нер.

К счастью, она вовремя остановилась и начала обращаться за помощью к друзьям и семье. Врач помог ей осознать, что именно работа спровоцировала этот срыв, после чего она покинула AI-стартап. Нер поняла что то, что с ней произошло, не было просто совпадением психической болезни и технологий. Это была форма цифровой зависимости от месяцев и месяцев генерации AI-изображений. Впоследствии она перешла на должность директора в другой компании, где она также планирует использовать AI-инструменты .— однако, по словам Нер, уже с новым уровнем осторожности и уважения.

Источник: Futurism.com