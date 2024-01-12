Китай запустил в космос Gravity-1 — крупнейшую твердотопливную ракету грузоподъемностью 6,5 тонны

11 января Китай осуществил успешный запуск новой ракеты Gravity-1, созданной китайской компанией Orienspace. Массивная ракета поднялась в небо с палубы корабля, стоявшего в Желтом море.

Gravity-1 может доставлять на низкую околоземную орбиту около 6500 кг полезного груза. Она стала самой мощной китайской коммерческой ракетой, а также самой мощной твердотопливной ракетой-носителем, когда-либо выполнявшей орбитальную миссию. Полная масса Gravity-1 составляет 405 тонн, а суммарная тяга на старте – 600 тонн. Ранее, как правило, с морских платформ Китай запускал ракеты меньших классов.

В рамках своей первой миссии Gravity-1 успешно вывела на запланированную орбиту свою полезную нагрузку — три коммерческих метеорологических спутника Yunyao-1. Запуск Galaxy-1 стал четвертой орбитальной миссией Китая в этом году. В последнее время страна увеличила частоту запуска до впечатляющего уровня, при этом частный сектор играет все более важную роль. В 2022 году Китай запустил 64 орбитальные миссии, а затем побил этот национальный рекорд, запустив в 2023 году уже 67 миссий.

Компания Orienspace также разрабатывает несколько других ракет. Версия Gravity-2 будет иметь активную ступень, работающую на жидком топливе, и твердотопливные ракетные ускорители. Как ожидается, ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 22,6 тонны. Компания планирует осуществить первый запуск Gravity-2 в 2025 году. Кроме того, ведутся работы над Gravity-3, который будет сочетать в себе 3 основные ступени Gravity-2, подобно тому, как Falcon Heavy включает 3 связанных вместе ускорителя Falcon 9. Полезная нагрузка Gravity-3 составит около 30,6 тонны.

Для сравнения, Falcon 9 и Falcon Heavy могут доставлять на низкую околоземную орбиту около 25 тонн и 70 тонн груза соответственно.

Источник: space