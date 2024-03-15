Новости Технологии 15.03.2024 в 15:03 comment views icon

Ларри Эллисон и Илон Маск объединились, чтобы применить искусственный интеллект в сельском хозяйстве

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ларри Эллисон и Илон Маск объединились, чтобы применить искусственный интеллект в сельском хозяйстве

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SpaceX Маска и Oracle Эллисона создадут новую картографическую программу, которая будет отображать разновидности и объемы сельскохозяйственной продукции в США, сообщает Business Insider

Эллисон говорит, что инструмент также поможет фермам оценить шаги, необходимые для увеличения производства и определять, достаточно ли на полях воды и азота.

«Мы снова делаем это совместно с Илоном Маском и SpaceX», — добавил он.

Эллисон неоднократно заявлял, что они с Маском «очень близкие друзья». Также основатель Oracle был членом правления Tesla с 2018 по 2022 год.

SpaceX вошла в сельскохозяйственный сектор в январе после объявления о партнерстве с John Deere — с этого года компания будет предоставлять фермерам услугу спутниковой связи Starlink.

Ларри Эллисон обогатился на $15 млрд после того, как акции Oracle взлетели на 12% до рекордного уровня

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