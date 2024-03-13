Ларри Эллисон обогатился на $15 млрд после того, как акции Oracle взлетели на 12% до рекордного уровня

Сейчас Эллисон входит в пятерку самых богатых людей мира в рейтинге Forbes с состоянием в $157,3 млрд.

Как сообщает CNBC, основатель Oracle Ларри Эллисон получил $15 млрд прибыли во вторник после того, как акции его компании, занимающейся программным обеспечением, взлетели на 12% и закрылись на рекордном за последние 2 года уровне — $127,54 за штуку. Компания только что отчиталась о финансовых показателях третьего квартала, которые превзошли ожидания аналитиков — доход в сегменте облачных услуг и поддержки лицензий вырос на 12%.

Эллисон, который основал Oracle в 1977 году, остается крупнейшим акционером компании с долей, оцененной примерно в $146 млрд. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге миллиардеров от Forbes — вслед за Бернаром Арно, Илоном Маском, Джеффом Безосом и Марком Цукербергом.

Несмотря на то, что Oracle опоздала с облачной инфраструктурой и находилась несколько в стороне во время бума ИИ, сейчас компания планирует расширение, учитывая большой интерес к технологии.

«Мы строим центр обработки данных с ИИ в США, где поместятся восемь Boeing 747s», — сказал Эллисон, который до сих пор работает главным техническим директором Oracle, во время отчета о доходах.

В прошлом году акции Oracle подскочили на 52%, увеличив состояние Эллисона примерно на $50 млрд. В отличие от Безоса, Ларри держится за свои акции — по данным FactSet, он не продал ни одной с 2016 года, а последней его транзакцией была покупка 7000 акций в 2022 году.

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