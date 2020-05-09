Легендарная MicroProse возвращается и анонсирует три новых игры





Игровая компания MicroProse, в стенах которой были созданы такие культовые серии как Civilization, Master of Orion, Railroad Tycoon, Silent Service, X-Com и другие, возрождается. Сайт компании вновь заработал и на нем появился анонс сразу трех новых игр – Task Force Admiral, Second Front и Sea Power.

Студия MicroProse, название которое хорошо знакомо геймерам старшего поколения, была основана в 1982 г. Биллом Стили и легендарным игровым дизайнером Сидом Мейером. В конце 80-х – начале 90-х гг. студия выпускала по три-пять игр в год, по сути закладывая основы многих современных игровых жанров. В 1993 г. MicroProse стала подразделением Spectrum HoloByte, а в 1996 г. Сид Мейер и часть его соратников покинули компанию, организовав новую студию – Firaxis Games. В 1998 г. MicroProse (Spectrum HoloByte) перешла в собственность Hasbro Interactive и растворилась в ее недрах. Hasbro Interactive закрылась в 2000 г., а интеллектуальная собственность MicroProse была передана Infogrames Entertainment (ныне Atari Inc.). Последняя студия MicroProse в рамках Atari была закрыта в 2003 г.

Бренд MicroProse был «возрожден» в 2007 г., когда Interactive Game Group приобрела его у Аtari. Затем название MicroProse было лицензировано Legacy Engineering Group для использования в потребительской электронике. В 2010 – 2018 гг. оно принадлежало Cybergun (оборудование для страйкбола) у которых бренд выкупил Дэвид Лагетти, сотрудничающий с iEntertainment Network (серия симуляторов Warbirds), компанией… Билла Стили, одного из создателей оригинальной MicroProse. Круг замкнулся!

Дэвид Лагетти, бывший сотрудник Bohemia Interactive (серии Operation Flashpoint, ARMA, DayZ, Vigor) и большой фанат MicroProse, известен тем, что создал TitanIM – программное обеспечение для разработки профессиональных военных симуляторов на основе игровых движков. Лагетти заинтересовался судьбой MicroProse еще в 2005 г. и все это время потихоньку скупал права на торговые марки и логотипы, имеющие отношение к легендарной студии. В 2019 г. Дэвид Лагетти и присоединившийся к нему Билл Стили возродили MicroProse в качестве игрового издателя (компания издавала сторонние игры и в 80-90-х гг.).

Учитывая увлечение Лагетти серьезными военными симуляторами три первых игры возрождённой MicroProse оказались достаточно хардкорные.

Task Force Admiral – это полномасштабный симулятор войны на море, события которого стартуют в 1942 г. на Тихом океане. Вам в роли командующего авианесущей группой американского флота предстоит схлестнуться с силами императорского флота Японии. 90 классов кораблей, 40 типов самолетов, более 30 исторических и гипотетических битв. Полное и весьма детальное 3D, продвинутая баллистика и система обнаружения и прочее в этом духе. Игра не для всех, но сделанная явно с вниманием к деталям.

Sea Power – не менее хардкордный симулятор морских и воздушных сражений времен Холодной войны, разработкой этой игры занимается дизайн проекта Cold Waters, собравшего очень позитивные отзывы комьюнити. Временной период, который охватывает Sea Power – 60-80-ые гг. прошлого столетия; ТВД – Северная Атлантика, Персидский залив, Средиземноморье, Тонкинский залив. Опять-таки, обещан максимальный реализм, продвинутая физика кораблей и самолетов, динамическая компания, включающая исторические и альтернативные сценарии. В игре будет более 50 типов кораблей и 30 видов самолетов, включая стратегические бомбардировщики.

Second Front – более традиционный пошаговый гексагональный тактический wargame с немного мультяшной графикой, бои здесь ведутся на уровни взводов и отделение. Обещано несколько кампаний на разных фронтах Второй мировой, а число доступных юнитов переваливает за 200. Кроме того, будет доступен редактор уровней, который позволит создавать собственные миссии.

Судя по сообщению на сайт MicroProse, три игры – это только начало. За ними должны последовать анонсы новых проектов, естественно в традиционных для компании жанрах стратегий и симуляторов. Что ж, с возвращением, MicroProse!