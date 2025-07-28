Легендарный розовый Cadillac от Mary Kay стал электрическим — модель OPTIQ получат самые успешные продавщицы

Икона стиля и успеха Mary Kay — розовый Cadillac — получил электрическую версию. На ежегодном семинаре Mary Kay в Шарлотте компания впервые представила электрический Pink Cadillac OPTIQ, символизирующий «обновленное видение» развития бренда в 2025 году. Автомобиль должен стать новым символом устойчивого развития для Mary Kay, но при этом сохраняет историю и уникальность, которая десятилетиями вдохновляла ее лучших продавщиц.

Cadillac цвета Pink Pearl, созданный специально для Mary Kay, впервые появился в 1968 году. Тогда основательница бренда Мэри Кэй Эш приобрела купе Cadillac De Ville и перекрасила его в тон фирменной палитре помады и теней. С тех пор розовые Cadillac стали одним из самых престижных символов достижения в сети продаж Mary Kay. Их получают только те, кто продемонстрировал высокие результаты, лидерство, постоянную преданность делу и поддержку других в команде. По данным GM Authority, в 2001 году для получения розового Cadillac нужно было сделать не менее $102 тыс. годовых продаж.

Теперь этот символ получает новое измерение — экологическое. По словам CEO компании Райана Роджерса, переход на электротягу воплощает идею эволюции бренда:

«На протяжении десятилетий розовый Cadillac от Mary Kay символизировал достижения, стремление и силу признания. С появлением полностью электрического OPTIQ мы чтим это культовое наследие, одновременно делая шаг в трансформационное будущее — на основе нашей приверженности к устойчивому развитию и стремлению вдохновлять и отмечать достижения наших независимых торговых представителей для будущих поколений».

Новый Pink Cadillac OPTIQ сохраняет узнаваемый внешний вид с фирменным розовым цветом, но получил современный дизайн и передовые технологии. Mary Kay также подчеркивает, что новинка уменьшит углеродный след и продолжит вдохновлять тех, кто строит свою карьеру в компании.

Традиционно автомобиль не является подарком в буквальном смысле. Компания Mary Kay оплачивает его двухлетнюю аренду для продавщиц, которые достигли нужного уровня. Какие именно условия будут касаться OPTIQ, пока не разглашаются.

Также компания не сообщает технические характеристики Pink Cadillac OPTIQ: мощность двигателя, емкость батареи, запас хода и тому подобное. Да кого это вообще интересует, если есть стильная розовенькая машинка (со стразиками?). Однако можно предположить, что кроме брендирования цветом, других изменений в стандартную версию не внесли.

Стандартный Cadillac OPTIQ — это стартовая модель среднеразмерного электрического кроссовера в линейке бренда. Авто оснащено двухмоторной системой полного привода, общей мощностью 300 л.с. и крутящим моментом 480 Н-м. Емкость батареи составляет 85 кВт-ч. Электромобиль модельного ряда 2025 года имеет ориентировочный запас хода до 486 км на одном заряде.

Авто имеет длину 4821 мм, ширину 1913 мм, высоту 1644 мм и колесную базу 2946 мм. Объем багажника составляет 736 л или 1614 л (со сложенными сиденьями).

Оснащение от Cadillac включает фирменную систему помощи водителю Super Cruise, 33-дюймовый изогнутый LED-дисплей и полную интеграцию Google (Google Assistant, Maps, Play). Аудиосистема AKG Studio имеет 19 динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Есть ли какие-то дополнительные бонусы оснащения от Mary Kay, неизвестно.

Цена стандартного Cadillac OPTIQ начинается с $54390.

Источник: electrek, cadillaclaval