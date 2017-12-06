Microsoft и Qualcomm представили первые ноутбуки на архитектуре ARM с Windows 10 – трансформируемый планшет HP Envy x2 и гибридный мобильный ПК ASUS NovaGo

После многочисленных обещаний, громких заявлений, спекуляций и утечек Qualcomm и Microsoft наконец-то официально представили первые «революционные» ноутбуки на архитектуре ARM, работающие под управлением ОС Windows 10. Как и было заявлено ранее, ноутбуки c ARM и Windows 10 выпустят компании HP, ASUS и Lenovo. Устройства появятся в продаже в начале следующего года и будут стоить от $600 до $800.

Новинки относятся к категории «2-в-1» с отсоединяемой клавиатурой и внешне ничем не отличаются от своих собратьев с процессорами Intel внутри. Но это совершенно новый тип мобильного ПК – здесь используется процессор Qualcomm на архитектуре ARM и доработанная ОС Windows 10. Говоря конкретнее, в рамках инициативы по выпуску мобильных ПК на архитектуре ARM с Windows 10 компания Microsoft разработала специальный эмулятор, позволяющий запускать на этих устройствах традиционные настольные программы Win32/x86.

По сути, ноутбуки на архитектуре ARM с Windows 10 – это новая попытка Microsoft после провальной Windows RT по созданию успешной программно-аппаратной платформы для запуска на процессорах с архитектурой ARM x86-совместимых приложений под управлением Windows 10. Это попытку вполне можно условно назвать Windows RT 2.0, главное, чтобы результат был диаметрально противоположный. К достоинствам таких ноутбуков Microsoft относит рекордную автономность, достойную производительность и наличие модема сотовой связи с поддержкой LTE.

В рамках техсаммита Qualcomm показали сразу два трансформируемых мобильных ПК – ASUS NovaGo и HP Envy x2. Упомянутая в начале Lenovo должна представить свой ноутбук на ARM с Windows 10 в ближайшие недели.

HP Envy x2

ASUS NovaGo

Обе новинки «из коробки» работают под управлением упрощенной версии операционной системы Windows 10 S, которая, напомним, позволяет устанавливать приложения только из магазина Windows Store. Впрочем, пользователям разрешат бесплатно обновиться до Windows 10 Pro, чтобы получить доступ к полноценным настольным приложениям. Microsoft изначально скомпилировала ОС Windows 10 для обеспечения поддержки ARM, так что все системные процессы Windows, браузер Edge и интерфейс будут работать нативно без эмуляции. Кроме того, с оглядкой на самые популярные настольные приложения для Windows компания Microsoft перекомпилировала набор соответствующих системных DLL с целью обеспечения максимально высокой скорости работы этого ПО.

Реализованные Microsoft средства эмуляции позволят смело загружать из интернета и запускать большинство 32-разрядных установочных файлов EXE. Впрочем, без ограничений здесь не обошлось. В частности, 64-разрядные приложения для Windows пока не поддерживаются (разработчики при желании смогут перекомпилировать их в будущем), а Microsoft не поддерживает приложения, использующие драйверы режима ядра. Это значит, что большинство сторонних антивирусных программ не будут поддерживаться, а подавляющее большинство игр с защитой от чит-кодов тоже не будет работать корректно. Все остальное должно работать нормально, включая приложения вроде Photoshop, Office и Chrome.

Судить о производительности таких ПК можно будет только после появления первых результатов сравнительного тестирования и обзоров, но вовсе не она является главным коньком ноутбуков на ARM с Windows 10. В данном случае главная ставка делается на высокую автономность – заряда должно хватать на 20-22 часа при активном использовании. Насколько заявленные по паспорту показатели соответствуют реальности еще предстоит проверить.

Что касается характеристик, трансформируемый планшет HP Envy x2 может похвастаться 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920х1280 пикселей, а также поддержкой цифрового пера со способностью распознавать до 1024 уровней нажатия. Основой устройства служит SoC Snapdragon 835, в помощь которой предназначено 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения представлена накопителем eMMC объемом от 64 до 256 ГБ. Модель ASUS NovaGo предлагает те же характеристики, но выделяется более крупным вращающимся на 360° экраном диагональю 13,3 дюйма (Full HD) и более быстрым накопителем (UFS 2.0). В обоих установлены сотовые модемы X16 LTE с поддержкой скорости в 1 Гбит/с. Устройства могут работать как с виртуальной SIM-картой, так и с обычной картой SIM формата nano.

Из средств проводного подключения у HP Envy x2 есть только разъемы USB Type-C, тогда как ASUS NovaGo может предложить полноразмерные порты USB Type-A и HDMI.

Планшет-трансформер HP Envy x2 способен проработать от одного заряда примерно 20 часов, а батареи ASUS NovaGo должно хватить на 22 часа.

Масса планшета HP Envy x2 без подключаемого клавиатурного модуля составляет всего 680 г. Размеры ASUS NovaGo составляют 316х221х15 мм при массе 1,39 кг.

ASUS NovaGo будет стоить $599 или $799 в зависимости от конфигурации, а вот о стоимости HP Envy x2 пока данных нет.

Источник: The Verge (1 и 2), Microsoft