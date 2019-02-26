Представлена SoC Qualcomm Snapdragon 8cx с модемом Snapdragon X55 5G для ноутбуков на Windows 10. Lenovo уже готовит один такой

На выставке MWC 2019 в Барселоне компания Qualcomm не только объявила о расширении действия фирменной технологии Quick Charge на беспроводные зарядные станции, но и сделала еще один интересный анонс, касающийся 5G. И пускай у нас сети 5G появятся еще не скоро, это будущее телеком- рынка, которое нельзя игнорировать, тем более что в этом году операторы по всему миру должны начать массово запускать 5G.

Анонсом этим является платформа Qualcomm Snapdragon 8cx 5G для ноутбуков. Как нетрудно догадаться из названия, «новинка» является версией уже хорошо знакомой нам SoC Snapdragon 8cx, дополненной модемом 5G. Что интересно, здесь используется представленное на днях второе поколение модема для сотовых сетей пятого поколения — Snapdragon X55, а не первая модель Snapdragon X50, которую производители вместе с SoC Snapdragon 855 массово устанавливают в новые модели смартфонов для сетей 5G.

Напомним, Snapdragon X55 обеспечивает пиковые скорости до 7 Гбит/с (против 4,5 Гбит/с у Snapdragon X50) и до 3 Гбит/с на прием и передачу данных, а также поддерживает 4G LTE Category 22 в исходящем направлении, позволяет получить скорость закачки до 2,5 Гбит/с.

Говоря о Snapdragon 8cx, это высокопроизводительная SoC, изготавливаемая по нормам 7 нм. В конфигурацию SoC входит восьмиядерный процессор Kryo 495, дополненный 10 МБ кэш-памяти, GPU Adreno 680, сигнальный процессор Hexagon 690, восьмиканальный контроллер оперативной памяти и процессор обработки изображений Spectra 390. Представляя Snapdragon 8cx в декабре прошлого года, Qualcomm говорила, что новая SoC опережает по производительности Snapdragon 835 в 3,5 раза, будучи на 60% энергоэффективнее по сравнению с Snapdragon 850.

Во время официальной пресс-конференции Qualcomm было сказано, что Lenovo уже готовит ноутбук с SoC Qualcomm Snapdragon 8cx с модемом Snapdragon X55 5G, который будет относится к моделям Always Connected PC нового поколения. К сожалению, сроки выпуска пока неизвестны, но ранее говорилось, что первые ноутбуки на SoC Snapdragon 8cx (кстати, он поддерживает Windows 10 Enterprise) выйдут на рынок в третьем квартале 2019 года. Странно, что на презентации упомянули только про Lenovo, неужели ASUS отказалась от планов выпуска собственного ASUS Primus, который мы видели ранее.

Источник: androidauthority и AnandTech