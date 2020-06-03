Lenovo будет предлагать ОС Linux в качестве опции для систем ThinkPads P-series и ThinkStations





Компания Lenovo решила более активно использовать операционную систему Linux в своих продуктах. Начиная с этого месяца и на протяжении лета, компания займётся сертификацией своих компьютеров ThinkPad серии P и линейки рабочих станций ThinkStation для этой ОС. Благодаря этому клиенты смогут выбрать конфигурации указанных систем с корпоративными версиями Red Hat и Ubuntu.

В рамках этого процесса Lenovo предоставит полную веб-поддержку для этих компьютеров, а также предложит рекомендации по настройке. Кроме того, компания проведёт специальный форум по Linux, где клиенты смогут получить помощь в устранении неполадок. Дополнительно следует отметить, что Lenovo не делает Linux опцией во всей своей продуктовой линейке. Так что покупатели не смогут выбрать конфигурацию ThinkPad X1 Carbon с этой операционной системой. Вместе с тем, ранее сообщалось, что Lenovo будет поставлять бизнес-ноутбуки ThinkPad предустановленной ОС Fedora 32 Workstation.

Добавим, Lenovo – не первый производитель ПК, который сделал Linux частью своей линейки продуктов. В течение последних нескольких лет компания Dell продавала специальные версии Developer Edition для некоторых своих систем, которые поставлялись с предустановленной ОС Linux.

Источник: Engadget