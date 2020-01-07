Lenovo показала самый тонкий игровой ноутбук и другие игровые аксессуары





В рамках проведения выставки СES 2020 компания Lenovo представила несколько новых игровых продуктов, включая тонкий и лёгкий игровой ноутбук Legion Y740S. Это портативная модель массой до 2 кг.

Ноутбук Legion Y740S оборудован мощным процессором Intel Core i9 10-го поколения (в максимальной конфигурации), оперативной памятью объёмом до 32 ГБ и SSD ёмкостью до 1 ТБ. 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Ultra HD (3840×2160 пикселей) и яркостью 600 нит поддерживает технологию Dolby Vision и раскрывается на 180 градусов. Благодаря режиму Q-Control пользователи смогут самостоятельно регулировать скорость работы устройства, нажав клавиши Fn и Q. Устройство оборудовано обновленной клавиатурой с эргономичными клавишами и чувствительными переключателями, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, аудиосистемой Dolby Atmos и батареей, которая обеспечивает до 8 часов автономной работы. Игровой ноутбук Lenovo Legion Y740S будет доступен в металлическом корпусе серого цвета (Iron Grey). Среди доступных интерфейсов предлагается Thunderbolt 3, через который можно подключить первый внешний графический процессор (eGPU) Lenovo Legion BoostStation.

Внешний графический процессор Lenovo Legion BoostStation позволяет повысить производительность графической подсистемы ноутбука за счёт внешнего решения. Аппарат можно будет выбрать с видеокартой NVIDIA GeForce или AMD Radeon. Такое устройство поддерживает программы виртуальной и дополненной реальностей в зависимости от спецификации. Lenovo Legion BoostStation в алюминиевом корпусе весит менее 9 килограммов и поддерживает функцию быстрой зарядки.

Дополнить игровую зону призваны мониторы Lenovo Legion серии Y с поддержкой программного обеспечения 2-ой версии Lenovo Artery. Модель Lenovo Legion Y25-25 оснащена 24,5-дюймовой IPS панелью с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей). Пользователям доступны частота обновления до 240 Гц и поддержка технологии AMD Radeon FreeSync6. У монитора имеется антибликовое покрытие, максимальная яркость составляет 400 нит, а также имеется сертификация TUV Rheinland Eye Comfort. Подставка позволяет регулировать угол наклона и высоту монитора, а благодаря креплению VESA дисплей можно повесить на стену.

Также компания подготовила к выпуску почти безрамочный 31,5-дюймовый монитор Lenovo G32qc с изогнутой панелью. Дисплей с разрешением Quad HD (2560×1440 пикселей) поддерживает частоту обновления144 Гц. Кроме того, предлагается более компактная 27-дюймовая модель Lenovo G27c с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и частотой обновления 165 Гц. Устройство поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync. Обе модели Lenovo G32qc и Lenovo G27c имеют изгиб радиусом 1500 мм. Подставки позволяют менять высоту и угол наклона мониторов, а также имеется возможность повесить их на стену. Новинки оснащены разъёмами HDMI, DisplayPort и combo jack.

Наконец, Lenovo предлагает линейку игровых аксессуаров. Игровая мышь Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse может работать автономно до 200 часов и имеет частоту опроса 1000 Гц. Аксессуар поддерживает функцию Rapid Charge, благодаря которой мышь сможет функционировать до 10 часов автономно лишь после пятиминутной подзарядки. «Умный» оптический датчик PixArt 3335 позволяет использовать мышь на различных поверхностях. Скорость реакции датчика достигает 400 дюймов в секунду. Lenovo Legion M600 имеет оптический сенсор с разрешением 16000 DPI и выдерживает максимальное ускорение 40G. Аксессуар получил девять правых и левых кнопок. Микропереключатели обеспечивают 50 миллионов кликов и позволяют настроить более 16 миллионов вариантов подсветки с помощью колесика.

Дизайн Lenovo Legion M300 RGB Gaming Mouse разработали с учетом особенностей пользователей, играющих и правой, и левой рукой. В данном случае используется сенсор с разрешением до 8000 DPI и частотой опроса 1000 Гц. Дополнительно можно настроить иллюминацию на логотипе Lenovo Legion.

Наконец, пользователям предлагается полноразмерная игровая клавиатура Lenovo Legion K300 RGB Gaming Keyboard. У новинки минималистичный дизайн, изогнутый корпус, и она рассчитан на более 20 миллионов нажатий. Пользователи смогут настроить подсветку индивидуально, а также запрограммировать 24 клавиши клавиатуры на выполнение различных команд. У этой модели есть специальные отверстия для защиты от влаги.