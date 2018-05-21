Летом выйдет версия Fortnite для Android, игра получит ряд обновлений и оптимизаций

Компания Epic Games анонсировала выпуск Android-версии игры Fortnite. Её релиз состоится летом этого года, но более конкретные сроки пока не называются. Отметим, на платформе iOS мобильная игра Fortnite появилась ещё в марте этого года.

Вместе с тем, Epic Games также анонсировала некоторые дополнения и улучшения, которые появятся на мобильной платформе. Так, игрокам станут доступны голосовые чаты, чтобы пользователи могли общаться со своими товарищами по команде. При этом можно будет выключить звук для себя или других игроков. При этом голосовой чат будет работать на разных платформах.

Вместе с тем, разработчики внедрят режим экономии энергии батареи. Он понизит настройки качества графики, чтобы уменьшить расход энергии. Также в мобильную версию будет внедрена функция отслеживания статистики. Наконец, в игре будет улучшена функция автозапуска, а объём файлов установки и обновлений уменьшится. Кроме того, разработчики обещают улучшить графическую производительность и повысить стабильность работы игры. Все указанные обновления планируется реализовать в ближайших обновлениях Fortnite.

Источник: gsmarena