



Складные смартфоны со сгибаемыми экранами пока не стали «мейнстримом», но они набирают все большую популярность. В то же время большинство вышедших ранее моделей не лишены «детских болезней» — складки в месте изгиба и «мягкое» защитное покрытие экрана из пластика, которое уступает в плане износостойкости стеклянным защитным покрытием традиционных моноблочных моделей. LG Chem, химическое подразделение компании LG Group, считает, что нашло решение, и представило защитное покрытие под названием Real Folding Window.

LG утверждает, что ее Real Folding Window тоньше и незаметнее других существующих решений, в том числе лидера сегмента складных смартфонов Samsung. Новый материал по твердости будет соответствовать стеклу и при этом обладать эластичностью, как у пластика, что позволит создавать гибкие дисплеи без складок.

Эта инновационная защитная панель LG представляет собой обычную ПЭТ-пленку, обработанную с обеих сторон неназванным материалом толщиной в несколько десятков микрон. Именно этот материал делает поверхность экрана твердой, как стекло, при сохранении гибкости всей конструкции. Суть в том, что если нанести это покрытие на пластик, а затем нанести его поверх гибкой OLED-панели, то можно получить сгибаемый экран с менее заметной складкой и повышенной износостойкостью. В частности, гарантированный ресурс — 200 тысяч складываний. Покрытие рассчитано на сгибания как внутрь, так и наружу, и, по словам производителя, должно быть дешевле в производстве. Справедливости ради, Samsung заявляла те же 200 тысяч еще для прошлого поколения своих складных смартфонов. К тому же, есть и другие компании, которые ранее анонсировали подобные разработки — к примеру, Corning подтвердила разработку такого стекла еще в 2019 году, а этой весной производитель защитных стекол Gorilla Glass получил $45 млн инвестиций от своего давнего партнера, компании Apple. Если верить аналитику Мин-Чи Куо, Apple планирует выпустить складной iPhone с 8-дюймовым OLED-дисплеем в 2023 году.

Что же касается LG, ранее она закрыла свой мобильный бизнес, попутно отменив смартфон-слайдер LG Rollable с раздвижным экраном. Но южнокорейский гигант продолжает работать со сторонними заказчиками и, по словам вице-президента Чан До Ки, некоторые клиенты уже проявили интерес к технологии. LG планирует приступить к массовому выпуску Real Folding Window в конце 2022 года, а первые серийные продукты с этой технологией могут выйти в 2023 году. Сперва разработка найдет применение в мобильных телефонах, а затем появится в планшетах и ноутбуках.