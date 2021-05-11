Apple вложит еще $45 млн в Corning — производителя защитных стекол Gorilla Glass

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С 2017 года Apple вложила в Corning более 450 миллионов долларов, а 10 мая купертиновский гигант объявил о выделении дополнительных 45 миллионов долларов через свой фонд Advanced Manufacturing Fund.

Официальный пресс-релиз изобилует только размытыми формулировками и абстрактными фразами о «‎расширении производственных мощностей Corning в США с целью ускорения исследований и разработок перспективных технологий, обеспечивающих надежность и длительный срок службы продукта». Иными словами, никакой конкретики, увы. Однако в контексте тесных партнерских отношений Apple с Corning, а также недавних утечек эта новость определенно интригует.

Известный американский производитель Corning выступает давним партнером Apple и поставляет защитные стекла для разных устройств Apple, включая iPhone, iPad и Apple Watch. Собственно, нашумевшее «сверхпрочное» стекло Ceramic Shield в iPhone 12 разработано в рамках сотрудничества с Corning. Если верить аналитику Мин-Чи Куо, Apple планирует выпустить складной iPhone с 8-дюймовым OLED-дисплеем в 2023 году. В сети вовсю обсуждают потенциальное гибкое стекло Corning для будущего складного iPhone. И оно неудивительно — сама Corning подтвердила разработку соответствующего стекла еще в 2019 году. В теории такая технология может устранить существенный недостаток современных гибких смартфонов: их защитное пластиковое покрытие более подвержено царапинам и разного рода повреждениям.

На прошлой неделе Apple выделила 410 миллионов долларов компании II-VI, которая разработала для производителя iPhone ряд AR-технологий.