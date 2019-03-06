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Производитель защитных стекол Gorilla Glass работает над версией для гибких смартфонов
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Производитель защитных стекол Gorilla Glass работает над версией для гибких смартфонов

Производитель защитных стекол Gorilla Glass работает над версией для гибких смартфонов

Компания Corning на текущий момент активно работает над решением для гибких дисплеев. В интервью изданию Wired генеральный директор компании Джон Бэйн (John Bayne) сказал, что главная задача заключается в том, чтобы создать покрытие, достаточно тонкое для сгибаний, но при этом твёрдое для предотвращения механических повреждений экрана. Гибкая версия стекла Gorilla Glass может появиться на рынке менее, чем через два года.

В 2017 году Apple заявила, что инвестирует 200 млн долларов в компанию Corning, чтобы поддержать её исследования и разработки в этой области и обеспечить всем необходимым оборудованием. По слухам, купертиновцы планируют выпустить собственное складное устройство к 2020 году, а недавние патенты говорят о том, что компания уже прощупывает почву. Как известно, в прошлом месяце два ключевых производителя мобильных устройств, компании Samsung и Huawei, анонсировали свои складные смартфоны Galaxy Fold и Mate X. Оба используют дисплеи из полимерного пластика, сопоставимые по своим характеристикам с традиционными экранами из стекла. Тем не менее, пластик есть пластик, он более подвержен царапинам и прочим механическим повреждениям.

Джон Бэйн отметил, что его компания планирует создать стекло для дисплеев толщиной 0,1 мм с радиусом изгиба от 3 до 5 мм. Это позволит выпускать смартфоны толщиной от 6 до 10 мм. Тут стоит уточнить, что данное решение предназначено для гибкого дисплея, сгибающегося наружу.

«В действительности мы бросаем вызов законам физики, в том смысле, что для получения очень маленького радиуса изгиба необходимо делать толщину всё меньше и меньше, но в то же время стекло должно выдерживать падения и быть устойчивым к повреждениям. Техническая проблема заключается в том, можем ли мы достичь 3–5-миллиметрового радиуса изгиба и вместе с этим сохранить защитные свойства стекла. Это цель, которую мы хотим достичь», отметил Джон Бэйн.

Компания Corning уже производит образцы гибкого стекла Willow Glass, которые можно свернуть, словно лист бумаги. К сожалению, текущий процесс производства этого стекла делает невозможным его применение в дисплеях смартфонов, поскольку предусматривает погружение в солевой раствор. А это в свою очередь может привести к коррозии транзисторов, используемых для экранов. Если Corning удастся сделать гибкую защиту для дисплеев, то, вероятно, это будет именно то, что сейчас не хватает Apple и другим компаниям для того, чтобы поставить производство складных устройств на поток без ущерба для их дизайна.

Источник: The Verge

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