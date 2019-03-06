Производитель защитных стекол Gorilla Glass работает над версией для гибких смартфонов

Компания Corning на текущий момент активно работает над решением для гибких дисплеев. В интервью изданию Wired генеральный директор компании Джон Бэйн (John Bayne) сказал, что главная задача заключается в том, чтобы создать покрытие, достаточно тонкое для сгибаний, но при этом твёрдое для предотвращения механических повреждений экрана. Гибкая версия стекла Gorilla Glass может появиться на рынке менее, чем через два года.

В 2017 году Apple заявила, что инвестирует 200 млн долларов в компанию Corning, чтобы поддержать её исследования и разработки в этой области и обеспечить всем необходимым оборудованием. По слухам, купертиновцы планируют выпустить собственное складное устройство к 2020 году, а недавние патенты говорят о том, что компания уже прощупывает почву. Как известно, в прошлом месяце два ключевых производителя мобильных устройств, компании Samsung и Huawei, анонсировали свои складные смартфоны Galaxy Fold и Mate X. Оба используют дисплеи из полимерного пластика, сопоставимые по своим характеристикам с традиционными экранами из стекла. Тем не менее, пластик есть пластик, он более подвержен царапинам и прочим механическим повреждениям.

Джон Бэйн отметил, что его компания планирует создать стекло для дисплеев толщиной 0,1 мм с радиусом изгиба от 3 до 5 мм. Это позволит выпускать смартфоны толщиной от 6 до 10 мм. Тут стоит уточнить, что данное решение предназначено для гибкого дисплея, сгибающегося наружу.

«В действительности мы бросаем вызов законам физики, в том смысле, что для получения очень маленького радиуса изгиба необходимо делать толщину всё меньше и меньше, но в то же время стекло должно выдерживать падения и быть устойчивым к повреждениям. Техническая проблема заключается в том, можем ли мы достичь 3–5-миллиметрового радиуса изгиба и вместе с этим сохранить защитные свойства стекла. Это цель, которую мы хотим достичь», – отметил Джон Бэйн.

Компания Corning уже производит образцы гибкого стекла Willow Glass, которые можно свернуть, словно лист бумаги. К сожалению, текущий процесс производства этого стекла делает невозможным его применение в дисплеях смартфонов, поскольку предусматривает погружение в солевой раствор. А это в свою очередь может привести к коррозии транзисторов, используемых для экранов. Если Corning удастся сделать гибкую защиту для дисплеев, то, вероятно, это будет именно то, что сейчас не хватает Apple и другим компаниям для того, чтобы поставить производство складных устройств на поток без ущерба для их дизайна.

Источник: The Verge