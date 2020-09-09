lifecell закрыл услугу дистанционной замены SIM, чтобы защитить абонентов от мошенников
Оператор мобильной связи lifecell закрыл услугу «Дистанционная замена SIM», чтобы обеспечить для своих абонентов надежную защиту от мошеннических действий, связанных с несанкционированной заменой SIM-карт.
По словам представителей lifecell сейчас все чаще персональные данные абонентов воруют третьи лица, не связанные с оператором. Поэтому для защиты абонентов и их персональных данных lifecell закрывает услугу «Дистанционная замена SIM», которая позволяла осуществлять удаленную замену SIM-карт. Эта услуга была запущена в марте 2020 года и стала особенно актуальной во время жесткого карантина в период с марта по май этого года.
Такое решение было принято компанией в том числе учитывая обращения абонентов, которые столкнулись с попытками хищения мошенниками их мобильных номеров. Персональные данные абонентов воруют из внешних источников, не имеющих отношения к оператору. В подобных случаях зарегистрированные абоненты смогли вернуть похищенные номера.
«Мы делаем все для того, чтобы максимально защитить наших абонентов. lifecell не может повлиять на похищение и распространение персональных данных абонентов третьими лицами, однако мы можем обезопасить наших пользователей от кражи SIM-карт, осуществляя замену в офлайн-формате в наших магазинах.
Заботьтесь о защите своих персональных данных, никому не сообщайте информацию о карточках, счетах и паролях и регистрируйте свой номер. Зарегистрированный номер трудно переоформить на другого человека, ведь он привязан к вашим паспортным данным.
В случае каких-либо подозрительных действий по вашему номеру – немедленно обратитесь к оператору» — отметила Ольга Рахильчук, руководитель департамента управления качеством и обслуживанием клиентов lifecell.
В данный момент для замены SIM-карты рекомендуется обращаться в магазины lifecell. Замена возможна только при наличии документа, удостоверяющего личность владельца номера: паспорт, водительское удостоверение, военный билет или пенсионное удостоверение.
Для замены SIM-карты необходимо назвать секретное слово или, если оно не было установлено, ответить на ряд дополнительных вопросов. В случае успешной идентификации, абонент получает новую SIM-карту со своим номером. При этом сохраняется тарифный план номера, баланс мобильного счета на момент восстановления номера и заказанные услуги.
Подробнее о наиболее распространенных мошеннических схемах и алгоритмах действий в случае подозрительных транзакций можно прочитать по следующей ссылке.
Источник: lifecell