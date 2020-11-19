Logitech представила сверхлегкую беспроводную мышь для киберспортсменов Logitech G Pro X Superlight стоимостью $150





Logitech представила новую беспроводную игровую мышь Logitech G Pro X Superlight, которую в компании называют самой легкой wireless-мышью для профессиональных киберспортсменов. Модель уже прошла испытания игроками датской команды Astralis в 12-ом сезоне ESL PRO League Final, а также французской команды G2 Esports на League of Legends European Championship 2020.

Модернизированная и специально спроектированная для снижения веса при одновременном повышении производительности, мышка весит менее 63 граммов и почти на 25% легче, чем стандартная беспроводная мышь PRO. Кроме того, Pro X Superlight оснащена более отзывчивой беспроводной технологией Lightspeed с частотой 2,4 ГГц, которая позволяет играть без привязки к сети и обеспечивает до 70 часов работы от батареи. Новая мышь также отличается крупными ножками с покрытием из тефлона, за счет чего обеспечивается низкое трение, а также более высокая точность, скорость и маневренность.

Мышь оснащена датчиком Logitech G HERO 25K с разрешением до 25600 точек на дюйм – первым в отрасли субмикронным сенсором для мыши, который может точно отслеживать движение (примерно в 1/50 толщины человеческого волоса) без ущерба для точности. По словам разработчиков, датчик делает это без использования сглаживания, ложных движений и паразитных колебаний. В сенсоре HERO 25K используется интеллектуальная система управления питанием, позволяющая плавно регулировать частоту смены кадров в зависимости от движения мыши, чтобы свести к минимуму энергопотребление. При этом даже при высоком разрешении HERO в 10 раз эффективнее, чем предыдущие датчики Logitech G.

В Украине мышь Logitech G Pro X Superlight предварительно ожидается в январе 2021 года, новинка будет доступна в двух цветах – черном и белом, розничная стоимость будет объявлена позже (в США она составляет $149,99).

Источник: Engadget, Logitech