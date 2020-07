Logitech представила обновленные клавиатуру Logitech MX Keys for Mac и мышь Logitech MX Master 3 for Mac, специально оптимизированные для техники Apple

Компания Logitech объявила о выпуске аксессуаров Logitech MX Master 3 for Mac и Logitech MX Keys for Mac в эксклюзивном цвете Space Gray, специально оптимизированных для использования с устройствами Apple.

«Мы хотим расширить творческие возможности пользователей Mac, предлагая им полностью раскрыть свой потенциал с помощью нашей лучшей в отрасли мыши и клавиатуры, которые способны усовершенствовать любое рабочее место, – отметила Дельфина Донн-Крок (Delphine Donne-Crock), генеральный менеджер по креативности и производительности Logitech. – Наши новейшие дополнения линейки Master были переосмыслены для продвинутых разработчиков контента, которым нужны лучшие инструменты для работы и которые ценят эстетику Apple, а также повышенную продуктивность и производительность. С помощью MX Master 3 и MX Keys мы стремимся обеспечить непревзойденные возможности для работы на Mac и iPad».

Logitech MX Master 3 for Mac – это усовершенствованная беспроводная мышь с фирменными функциями линейки Master, которые включают колесико MagSpeed с плавным выбором скорости прокрутки от попиксельной к сверхбыстрой, анатомическую форму самой мыши и оптимизированную область большого пальца для лёгкого доступа к большому колесу боковой прокрутки и кнопкам. Датчик Darkfield c чувствительностью 4000 точек на дюйм позволяет отслеживать практически любую поверхность, включая стекло. Специальные профили для приложений оптимизируют рабочий процесс для Adobe, Google Chrome, Safari и множества других программ. Аккумулятор MX Master 3 for Mac работает до 70 дней и может заряжаться во время использования.

Клавиатура Logitech MX Keys for Mac предоставляет пользователям возможности низкопрофильного набора от Logitech в фирменной раскладке Macintosh. Беспроводная клавиатура обеспечивает комфортную тактильную реакцию и умную подсветку. Когда руки пользователя приближаются к клавиатуре, она подстраивается под условия окружающей освещенности, чтобы он увидел на ней яркие и четкие символы. MX Keys имеет оптимизированную прошивку для Mac, оснащена подзарядкой с помощью USB-C и позволяет легко перемещаться с MacBook, iPad или iPhone.

Серия устройств Master Series for Mac специально создана для повышения производительности творческих людей и отличается повышенной скоростью и точностью работы. Она оптимизирована для MacOS и совместима с iPadOS, что позволяет легко работать с любыми устройствами Apple и переключаться между ними, не меняя устройств ввода.

В Украине Logitech MX Master 3 for Mac и MX Keys for Mac появятся ориентировочно в августе текущего года, стоимость устройств в США составляет $99,99 каждое.

Источник: АСБИС-Украина