Logitech анонсировала компьютерную мышь с кнопкой AI, которая запускает ChatGPT одним нажатием

Искусственный интеллект везде и сразу — теперь к клавише Copilot в будущих компьютерах добавятся и мыши с кнопкой ChatGPT.

Logitech анонсировала собственный способ для быстрого взаимодействия с ИИ — Logi AI Prompt Builder, которая позволяет вызвать ChatGPT одним нажатием специальной кнопки на клавиатуре или мыши. Далее вам предложат предварительно заданные подсказки: например, перефразирование, конспектирование или сокращение текста. Также можно настроить их под себя — в зависимости от того, какие опции ChatGPT вы используете чаще всего (подписчики ChatGPT Plus, например, могут задать базовый запрос по созданию изображения).

Компания также планирует выпуск по крайней мере одной модели мыши с уже заранее установленной отдельной кнопкой AI. Сообщается, что устройство будет доступно только в США и Великобритании — по цене 49,99 доллара и 54,99 фунта соответственно.

В то же время для Logi AI Prompt Builder необязательно использовать специализированную мышь с AI — сгодятся и другие устройства Logitech (хотя, например, Logitech M557, которую журналистка The Verge Эмилия Дэвид хотела использовать во время теста, оказалась устаревшей для программы). В конце концов, это смахивает на способ Logitech привлечь больше клиентов к покупке своих устройств.

Сейчас Logi AI Prompt Builder работает только с ChatGPT и понимает только английский, хотя компания работает над связыванием программы с другими чат-ботами.

Онлайн-курс "Управління ІТ-командами" від Laba. Прокачайте свої soft- і hard-скіли в управлінні кількома IT-командами, отримайте практичні стратегії та інструменти ефективного team-ліда. Програма курсу і реєстрація

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.