Новости Технологии 24.01.2024 в 14:42 comment views icon

Lumiere AI — новый искусственный интеллект Google для создания реалистичных видео (продолжительностью до 5 секунд)

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Lumiere AI — новый искусственный интеллект Google для создания реалистичных видео (продолжительностью до 5 секунд)

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Lumiere может анимировать неподвижные изображения или их части с помощью текстовых подсказок.

Технология пока создает лишь короткие видео (продолжительностью до 5 секунд) — реалистичные или высококачественные, но не совсем реалистические, а также «клонирует» стиль заданного изображения на бесчисленное количество роликов (полезно для создания материалов определенного бренда).

Также Lumiere может убрать и заменить бывшего лишнюю деталь из вашего любимого видео.

В статье New Atlas отмечается, что «пространственно-временная архитектура U-netLumiere AI — новый искусственный интеллект Google для создания реалистичных видео (продолжительностью до 5 секунд)Lumiere AI — новый искусственный интеллект Google для создания реалистичных видео (продолжительностью до 5 секунд)U-Net — сверточная нейросеть, предназначенная для сегментации изображений.» позволяет Lumiere создать всю длину видео сразу — в отличие от предыдущих моделей, часто создававших начальный и конечный кадр, а затем пытавшихся угадать, что будет между ними.

Пока это лишь исследовательский проект, который избавляет Google от необходимости агрессивно ограничивать систему с учетом авторского права, дезинформации, изображения обнаженного тела, конфиденциальности и т.д. — процесс, неизменно приводящий к более низкому качеству исходных данных в генеративных моделях.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить