Линейка ноутбуков HP на новых Intel Panther Lake и AMD Ryzen AI: основные характеристики в преддверии CES 2026

Вадим Карпусь

После серии эксклюзивных утечек относительно будущих ноутбуков и аксессуаров Lenovo у ресурса Windows Latest появились новые подробности о планах HP по выпуску игровых устройств на 2026 год. По данным источников, компания покажет на выставке CES 2026 сразу несколько новых игровых ноутбуков линейки OMEN. Речь идет о HyperX OMEN MAX 16, HyperX OMEN 16 и возвращении HyperX OMEN 15. Также поклонники бренда получат несколько новых игровых мониторов на выбор.

Все новые модели игровых ноутбуков станут заметно мощнее предшественников и получат премиальные функции, в частности встроенный инструмент OMEN AI.

HP OMEN 15 (2026)

OMEN 15, который HP сняла с производства в 2022 году в пользу OMEN 16, возвращается в 2026-м. Ноутбук оснастят еще не представленными процессорами Intel Core Ultra 9 386H или AMD Ryzen AI 7 450. За обработку графики будет отвечать дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070.

Объем оперативной памяти DDR5 составит до 32 ГБ с частотой 5600 МТ/с, а накопитель обновят до 1 ТБ PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD. Дисплей — 15-дюймовая OLED-панель с разрешением до 3K, частотой 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. Также заявлена клавиатура HyperAction с частотой опроса 8000 Гц.

HP OMEN 16 (2026)

Новый OMEN 16 получит процессоры следующего поколения Intel Core Ultra или AMD Ryzen 9 9955HX. Видеокарта останется на уровне NVIDIA GeForce RTX 5070, без подтверждения версии Ti.

Оперативную память увеличат до 64 ГБ DDR5-5600, тогда как в предыдущем поколении максимумом были 32 ГБ. Накопитель PCIe Gen4 NVMe SSD будет иметь емкость до 2 ТБ. Главное обновление — OLED-дисплей с разрешением 2,5K, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 0,2 мс. Клавиатура также поддерживает частоту 8000 Гц.

HP OMEN MAX 16

OMEN MAX 16 останется самым мощным игровым ноутбуком HP. Он получит новый процессор Intel Core Ultra и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090. Объем оперативной памяти составит до 64 ГБ, но уже с частотой 6400 МТ/с. Накопитель — PCIe Gen5 NVMe SSD емкостью до 2 ТБ.

Дисплей получит OLED-панель с разрешением 2,5K, частотой 240 Гц и временем отклика 0,2 мс. HP уже называла предшественника «самым мощным игровым ноутбуком компании», и, судя по обновлениям, этот статус сохранится.

Все новые ноутбуки получат OMEN AI — инструмент оптимизации производительности в один клик, который HP впервые показала в бета-версии на CES 2025. По словам источников, в некоторых играх он способен повышать FPS до 42%, хотя результат зависит от конкретной игры, конфигурации и настроек. Также в линейке появятся премиальные функции вроде самоочищающихся вентиляторов.

По информации из источников, HP планирует представить на CES 2026 сразу несколько новых игровых мониторов серии OMEN OLED под брендом HyperX. Речь идет о моделях HyperX OMEN OLED 34, HyperX OMEN OLED 27qs и HyperX OMEN OLED 27q. Линейка покрывает различные сценарии использования: от ультраширокого монитора с профессиональной цветопередачей, через самый быстрый OLED-дисплей на рынке, и до более доступного варианта без критического удара по бюджету.

HyperX OMEN OLED 34

HyperX OMEN OLED 34 позиционируют как ультраширокое решение для требовательных геймеров. Монитор получил фирменную панель HyperX ProLuma с профессиональной точностью цветов в сочетании с технологией V-Stripe, которая, вероятно, является собственной схемой субпикселей.

Частота обновления достигает 360 Гц, а время отклика составляет 0,03 мс. 34-дюймовая OLED-панель обеспечивает настоящий черный цвет и поддерживает HDR. Также пользователи смогут настраивать aRGB-подсветку.

HyperX OMEN OLED 27qs

По словам источников, HyperX OMEN OLED 27qs станет самым быстрым OLED-монитором в мире. Его ключевая особенность — частота обновления 500 Гц при времени отклика 0,03 мс.

Здесь также используется HyperX ProLuma Display с профессиональной точностью цветов. Монитор имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и обеспечивает охват цветов на уровне 99% sRGB, 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB. Как и старшая модель, 27qs поддерживает настраиваемую aRGB-подсветку.

HyperX OMEN OLED 27q

Бюджетные игровые OLED-мониторы — редкое явление, но HyperX утверждает, что OMEN OLED 27q станет оптимальным по соотношению цены и качества. По утечкам, это полноценный OLED-дисплей с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс.

Заводская калибровка обеспечивает охват 99% sRGB и 99% DCI-P3, что делает его пригодным не только для игр, но и для работы с контентом. Монитор поддерживает стандартные регулировки положения — поворот, наклон, вращение и изменение высоты, а также имеет защиту HyperX OLED Core, как у OMEN OLED 34.

HyperX OMEN 24

Отдельно упоминается еще и модель HyperX OMEN 24. Источники показали лишь высококачественное изображение устройства, но никаких технических характеристик пока нет.

Источник: Windows Latest

