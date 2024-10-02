Листинг токенов CATS: дата и прогноз цены

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Наконец-то стало известно, когда пройдет листинг токенов CATS. Это событие состоится 8 октября.

CATS ($CATS) — мемкойн, построенный на блокчейне The Open Network (TON), разработанный для привлечения аудитории в Telegram. Проект сочетает в себе очарование кошек с мощностью криптовалюты. Сообщество уже насчитывает 47 миллионов пользователей мини-приложения.

CATS позволяет пользователям загружать фотографии своих котиков, создавать кастомизированные аватары и участвовать в активностях, зарабатывая токены CATS. Благотворительный аспект токенов CATS был навеян кормушками для животных на основе пожертвований. Это поощряет членов сообщества вносить свой вклад в благополучие пушистиков Cat Feeder Stream позволяет смотреть прямую трансляцию кормления бездомных котов.

Чтобы получить первые токены CATS перейдите к боту и дождитесь пока он проанализирует возраст аккаунта Telegram, его активность и наличие Premium подписки. На основе этих данных бот рассчитает сколько CATS вы получите. А дальше выполняйте социальные задания, приглашайте друзей и выполняйте транзакции на TON, чтобы набрать дополнительные $CATS.

Прогноз цены CATS ($CATS)

Официальное сообщество в Telegram насчитывает 19 миллионов подписчиков. На пике популярности другой похожий проект под названием DOGS имел большую аудиторию. Учитывая количество участников и текущий премаркет, цена на листинге будет меньше, чем у DOGS: цена на премаркете составляла $0,0006 — $0,002.

На данный момент премаркет доступен на биржах Bitget, Gate.io, KuCoin, Bybit.

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Кроме того, в честь этого события биржа Bybit запустила Launchpool с пулом 20 млрд $CATS, где можно получить легкие несколько десятков долларов. Для этого надо зарегистрироваться на бирже ByBit и пройти верификацию KYC. Дождаться старта пула 8 октября, и застейкать в нем токены USDT/CATS/MNT.

Подробности:

Пул CATS: 4 млрд $CATS

Пул МНТ: 6 млрд $CATS

Пул USDT: 10 млрд $CATS

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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