MacBook Air, iPad Pro, iPad Air и iOS 17.4 – новинки Apple, ожидаемые в марте

Предполагается, что в марте компания Apple предоставит своим поклонникам немало новинок. В следующем месяце ожидается выход новых моделей MacBook Air, iPad Pro и iPad Air. Кроме того, на март запланирован релиз обновления iOS 17.4.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple, скорее всего, выпустит новые модели MacBook Air, iPad Pro и iPad Air «примерно в конце марта». Ожидается, что 13-дюймовый и 15-дюймовый MacBook Air одновременно перейдут на процессор M3. Это обеспечит улучшенную производительность и поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей. Никаких серьезных конструктивных изменений MacBook Air в этом году не ожидается, но ноутбук, скорее всего, получит поддержку Wi-Fi 6E, как и другие компьютеры Mac.

Ожидается, что следующие модели iPad Pro первыми получат более яркие OLED-дисплеи. Также сообщается о чипе M3, беспроводной зарядке MagSafe, обновленной клавиатуре Magic Keyboard с увеличенным трекпадом, фронтальной камере с альбомной ориентацией.

Также ожидается выход новых моделей iPad Air с экранами 12,9 и 10,9 дюйма. Им приписывают чип M2, переработанный блок задней камеры, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

В своем недавнем пресс-релизе Apple подтвердила, что iOS 17.4 выйдет в марте. Эта версия принесет расшифровку Apple Podcasts, SharePlay для HomePod, новые смайлы и возможность использовать карту Apple Cash на большем количестве сайтов путем создания номера виртуальной карты. Обновление также включает подготовку к запуску CarPlay следующего поколения, запланированного на более поздний период этого года.

В дополнение к iOS 17.4 в марте также ожидается релиз iPadOS 17.4, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS 17.4 и visionOS 1.1.

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И еще, традиционно, в марте или апреле Apple предлагает новые цветовые решения для линейки iPhone текущего поколения.

Источник: macrumors