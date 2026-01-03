WTF Новости 03.01.2026 comment views icon

MacBook Air M1 украинского солдата принял осколок снаряда, но до сих пор работает

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює

Украинский военный продемонстрировал свой MacBook Air 2020 года с чипом M1, который получил повреждения от осколка артиллерийского снаряда во время боевых действий. Несмотря на это устройство осталось рабочим. Пользователь соцсети X под ником @lanevychs спросил у сообщества о баллистической защите ноутбука, ведь его аппарат выдержал попадание осколка и, похоже, «выжил».

Несмотря на серьезные повреждения, ноутбук продолжил работать. Система функционирует стабильно, но экран отображает изображение только в отдельных участках, поскольку осколок пробил матрицу. В то же время корпус, клавиатура и основа устройства не дали обломку пройти насквозь. Единственной «жертвой» со стороны клавиатуры стала клавиша K.

Точное место пребывания военного не раскрывают, но с большой вероятностью он находится вблизи зоны боевых действий. Судя по ответам в комментариях, это не первое повреждение ноутбука: пользователь отметил, что «недавно заменил матрицу на этом ноутбуке после удара FPV-дрона».

MacBook Air образца 2020 года считают одним из самых тонких ноутбуков Apple своего поколения. Его клиновидный дизайн обеспечивает толщину всего 4 мм у краев и 16 мм в самой толстой части. Но, как показала ситуация, даже такой незначительной толщины металла оказалось достаточно, чтобы остановить осколок снаряда.

Apple использует алюминиевый сплав для цельного корпуса ноутбуков MacBook из-за сочетания прочности, долговечности и малого веса. Кроме того, корпус выполняет роль радиатора, что особенно важно для безвентиляторных моделей MacBook Air. Хотя компания из Купертино выбирала этот материал прежде всего за устойчивость к царапинам и вмятинам, на практике он оказался способным остановить и осколок.

Впрочем, радость от «живучести» устройства омрачает стоимость ремонта. В комментариях владелец отметил, что «ремонт будет стоить, как новый ноут». Хотя ему уже предложили обменять это поврежденное устройство на новое или выставить его на продажу на аукционе, где его цена значительно превысит стоимость нового.

Спецпроекты
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд

MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює

Поврежденный в бою MacBook Air наглядно демонстрирует уровень инженерии Apple: даже осколочное поражение не смогло полностью вывести устройство из строя. В то же время автор истории и очевидцы подчеркивают, что использовать ноутбук в качестве средства защиты не стоит — он вряд ли выдержит прямое попадание из стрелкового оружия. Хотя недавно Apple MacBook спас китайского туриста от пули.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
ТОП-2025 от Google: украинцев больше всего интересовали "График отключения света", шоу "Холостяк" и "Игра в кальмара 2"
Хакеры взломали Spotify и слили 86 млн треков
Diablo 4 наконец-то получила Паладина: DLC Lord of Hatred добавит два класса, регион и изменит геймплей
Nintendo анонсирует "Черную Пятницу" — большие скидки на игры и аксессуары
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
Лондонские воры возвращают смартфоны владельцам, если это не iPhone
Cherry на грани банкротства: культовый производитель переключателей механических клавиатур в огромных долгах
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
В Малайзии на майнеров, укравших энергии более чем на $1 млрд, охотятся с помощью дронов и тепловизоров
Патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики показали измененный инвентарь игрока
Рынок новых авто в Украине: триумф BYD и 14-месячный рекорд в ноябре
Spotify разрешил импортировать плейлисты из Apple Music, YouTube и других аудиопрограмм
Тест: ускоренный "Проводник" Windows 11 потребляет в два раза больше памяти, но работает ли он быстрее?
Владелец "каменной" Asus RTX 5080 получил настоящую видеокарту и сделал памятное тату с камнями
Steam в октябре 2025: неожиданная смена лидера среди видеокарт, Windows 10 и Intel продолжают падение
Основателя блокчейна Terra До Квона приговорили к 15 годам: судьи говорят о $40 млрд потерь и 1 млн пострадавших, среди них - украинцы
Преемник "Носферату": первые кадры фильма "Вервольф" с готическими ужасами и Лили-Роуз Депп
Дочь Умы Турман рассказала, как мать готовила ее к работе с Тарантино: "Только не снимай обувь"
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Появилось расписание 5-го сезона сериала "Пацаны": два эпизода сразу, остальные — раз в неделю
У пользователей Trust Wallet похитили около $7 млн из-за ошибки в расширении браузера
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить