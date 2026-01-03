MacBook Air M1 украинского солдата принял осколок снаряда, но до сих пор работает

Украинский военный продемонстрировал свой MacBook Air 2020 года с чипом M1, который получил повреждения от осколка артиллерийского снаряда во время боевых действий. Несмотря на это устройство осталось рабочим. Пользователь соцсети X под ником @lanevychs спросил у сообщества о баллистической защите ноутбука, ведь его аппарат выдержал попадание осколка и, похоже, «выжил».

Несмотря на серьезные повреждения, ноутбук продолжил работать. Система функционирует стабильно, но экран отображает изображение только в отдельных участках, поскольку осколок пробил матрицу. В то же время корпус, клавиатура и основа устройства не дали обломку пройти насквозь. Единственной «жертвой» со стороны клавиатуры стала клавиша K.

Точное место пребывания военного не раскрывают, но с большой вероятностью он находится вблизи зоны боевых действий. Судя по ответам в комментариях, это не первое повреждение ноутбука: пользователь отметил, что «недавно заменил матрицу на этом ноутбуке после удара FPV-дрона».

MacBook Air образца 2020 года считают одним из самых тонких ноутбуков Apple своего поколения. Его клиновидный дизайн обеспечивает толщину всего 4 мм у краев и 16 мм в самой толстой части. Но, как показала ситуация, даже такой незначительной толщины металла оказалось достаточно, чтобы остановить осколок снаряда.

З цього ноутбука можна читати твіти у X 🫣 pic.twitter.com/gKoILrbufj — Лаꑭевич (@lanevychs) January 2, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Apple использует алюминиевый сплав для цельного корпуса ноутбуков MacBook из-за сочетания прочности, долговечности и малого веса. Кроме того, корпус выполняет роль радиатора, что особенно важно для безвентиляторных моделей MacBook Air. Хотя компания из Купертино выбирала этот материал прежде всего за устойчивость к царапинам и вмятинам, на практике он оказался способным остановить и осколок.

Впрочем, радость от «живучести» устройства омрачает стоимость ремонта. В комментариях владелец отметил, что «ремонт будет стоить, как новый ноут». Хотя ему уже предложили обменять это поврежденное устройство на новое или выставить его на продажу на аукционе, где его цена значительно превысит стоимость нового.

Поврежденный в бою MacBook Air наглядно демонстрирует уровень инженерии Apple: даже осколочное поражение не смогло полностью вывести устройство из строя. В то же время автор истории и очевидцы подчеркивают, что использовать ноутбук в качестве средства защиты не стоит — он вряд ли выдержит прямое попадание из стрелкового оружия. Хотя недавно Apple MacBook спас китайского туриста от пули.

Источник: tomshardware