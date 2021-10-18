macOS Monterey виходить 25 жовтня

Apple повідомила дату виходу оновлення macOS Monterey — його автоматичне поширення почнеться 25 жовтня.

macOS Monterey — остання з нових ОС Apple. Її анонсували разом з iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 на червневій конференції розробників WWDC21. З липня macOS Monterey перебувала на етапі бета-тесту, а 25 жовтня відбудеться реліз фінальної версії оновлення.

В macOS Monterey з’явилась можливість керувати трьома пристроями одночасно з тачпада одного макбука, а також функція Universal Control, яка дозволить працювати одночасно з iPad і Mac з одним набором клавіатури та миші — якщо розташувати пристрої поруч один з одним, то курсор буде автоматично перескакувати на планшет (і навпаки, на ПК). Таким же чином можна перетягувати файли без необхідності додаткового налаштування (пристрої самі розуміють, коли потрібно працювати в парі).

Серед інших нововведень macOS Monterey — підтримка SharePlay та Shortcuts (швидкі сценарії з послідовності дій для щоденних завдань), редизайн Safari (оновлена стартова сторінка і підтримка розширень), а також оновлені iMessage, Focus і Нотатки.