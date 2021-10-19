macOS в полноэкранном режиме скрывает «челку» на новых MacBook Pro

Главный анонс октябрьской презентации Apple — 14- и 16-дюймовые MacBook Pro в новом дизайне, оснащаемые ProMotion-экранами Liquid Retina XDR (с подсветкой Mini-LED) с уменьшенными рамками и «челкой», которая огибает камеру. Ожидаемо, прямоугольный вырез — отличительная особенность нескольких последних поколений iPhone — стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Оказывается, что Apple предусмотрела в macOS возможность скрыть это вырез — он исчезает в полноэкранном режиме.

Само собой, физически он никуда не исчезает, но при работе в полноэкранном режиме сверху появляется черная полоса, которая визуально скрывает этот конструктивный элемент. Когда пользователи не работают в полноэкранных приложениях macOS, вырез отображается, но строка меню macOS теперь имеет соответствующую толщину. Также Apple предусмотрела особый режим совместимости Compatibility Mode — разработчики могут максимально эффективно использовать место по обеим сторонам выреза для отображения контента.

Благодаря вырезу Apple удалось уменьшить рамки новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro по сравнению с предыдущими моделями с 13- и 16-дюймовыи экранами. В США их можно заказать со вчерашнего дня, а продажи начнутся со следующей недели. Тем временем сроки доставки по некоторым вариантам уже достигают 3-4 недель.