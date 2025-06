Sony сняла региональные ограничения Steam для нескольких хитов — Helldivers 2, Last of Us и другие

Sony разблокировала четыре большие игры для геймеров из более чем 100 стран — теперь God of War, The Last of Us и другие доступны в Steam без региональных ограничений PSN.

Официально компания не прокомментировала причины такого шага, но Sony явно пересмотрела свою противоречивую политику. Требование привязать учетную запись PlayStation Network (PSN) в свое время стало причиной массовых блокировок. Но теперь наконец в 177 странах, где были блокировки, стали доступны хиты Steam — God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Spider-Man 2 и Helldivers 2.

Ситуация обострилась весной, когда игроков Helldivers 2 заставили обязательно привязывать Steam-аккаунт к PSN. Во многих регионах PSN не работает, поэтому игру просто сняли с продажи. Но для самой Sony и издателей такой шаг был финансово невыгоден — Helldivers 2 была самой быстро продаваемой игрой для PlayStation. Затем игру признали одной из самых успешных в Steam, поэтому фактически компании теряли средства. В конце концов после волны критики Sony отменила требование, а затем распространила это и на другие свои ПК-игры.

Теперь эти четыре проекта стали глобально доступными в Steam. И это большая новость не только для игроков из ограниченных регионов, но и для самих издателей. В то же время другие игры Sony, такие как Ghost of Tsushima и Until Dawn, остаются недоступными в определенных регионах. После последнего обновления есть шансы, что и эти барьеры упадут — вопрос времени и давления игроков.

Источник: Engadget