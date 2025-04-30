Для Kingdom Come Deliverance 2 наняли группу «моральных» консультантов — чтобы игра никого не обидела

Почти никто не ущемлялся из-за Kingdom Come Deliverance 2 и это не случайность. Хотя немного претензий было, но не так повально, как могло бы быть.

Креативный директор игры и соучредитель студии Warhorse Даниэль Вавра нанял консультантов для проверки игры на потенциально оскорбительный контент. По его словам, страх перед негативной реакцией был настолько большим, что он даже боялся быть уволенным. Но несмотря на всеобщее признание, игра все равно вызвала немало споров относительно репрезентации меньшинств и чувствительных тем.

«Для каждой религии, меньшинства, любой группы людей у нас были консультанты — мы отправляли им сценарий и спрашивали, есть ли какие-то ошибки. Их советы были полезными», — говорит Вавра.

Решение было стратегическим — студия не хотела попасть в ситуацию, когда игра становится мишенью для критики. Например, как это произошло с Assassin’s Creed Shadows через изображение японской культуры. Поэтому сценарии проходили предварительную проверку, а рекомендации экспертов учитывались в финальной версии игры.

Несмотря на эти усилия, игра все равно получила порцию негатива. Ситуация стала настолько напряженной, что Вавра публично призвал людей не покупать игру, если те имеют какие-то претензии к ее содержанию. Например, некоторые возмущались изменениями в представлении культуры и этнические группы, или были обиды со времен KCD1 — в средневековой Чехии не показали темнокожих. Другим скандалом стала романтическая связь Генри с Яном Птачеком из Пиркштейна.

Но, как показали цифры, конфликты не помешали Kingdom Come Deliverance 2 стать успешной. Игру называют одной из лучших за последние годы, а ее сюжет и игровой процесс понравился многим. Игра получила 88/100 на Metacritic и более 2 млн проданных копий за две недели. Вместе с тем недавнее обновление добавило в KCD2 старый-добрый хардкор режим, а Модеры решили еще больше его усложнить.

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Источник: Tech4Gamers