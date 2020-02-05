«Майбутнє: онлайн». IBOX BANK обновил логотип — на подходе аналог monobank?





Украинский банк IBOX BANK (владеет сетью платежных терминалов iBox), который в начале года заполучил себе в клиенты одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance, обновил главное изображение и обложку официальной странички в Facebook. Можно ли расценивать обновление логотипа IBOX BANK и слоган «Майбутнє: онлайн» как намерение банка запустить собственное мобильное приложение онлайн-банкинга?

Напомним, что изначально финтех-стартап Fintech Band, основанный бывшими топ-менеджерами «ПриватБанка» Дмитрием Дубилетом и Олегом Гороховским, развивал проект платежного сервиса вместе с IBOX BANK. Но в конечном итоге Fintech Band выбрала себе в партнеры «Универсал-Банк», выбрав для продвижения столь популярного сейчас платежного приложения бренд monobank.

В свое время сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет, который сейчас занимает должность министра Кабинета министров, заявлял, что хоть старт нового mobile-only банка начнется именно с monobank, запуск iBox не отменяется и состоится позже. Так что предположение о том, что IBOX BANK готовит своего рода аналог monobank выглядит вполне обоснованным. К слову, есть у IBOX BANK и собственная система онлайн-банкинга.

В комментариях к публикации с новым лого один из пользователей Facebook прямо спросил, значит ли это скорый запуск мобильного приложения ibox bank в стиле monobank. В IBOX BANK ответили, что пока не могут разглашать подробности и посоветовали следить за обновлениями. То есть, банк определенно готовит какой-то крупный анонс, иначе зачем все это?

Будет ли это новое мобильное приложение наподобие популярного monobank или что-то еще, время покажет.

Источник: Facebook