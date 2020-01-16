Минцифры: Криптобиржа Binance открыла счет в украинском банке, налоги от операций с криптовалютой в нашей стране теперь будут уплачиваться в бюджет

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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что криптовалютная биржа Binance, с которой ранее был подписан соответствующий меморандум, открыла счет в украинском банке.

Расчетным украинским банком для одной из крупнейших криптоплощадок мира Binance стал IBOX BANK, который работает на финансовом рынке уже 20 лет, его клиентами в основном являются представители крупного бизнеса.

Таким образом теперь украинцы смогут беспрепятственно покупать и продавать виртуальные активы, а компания Binance — платить в Украине налоги от операций с криптоактивами.

По мнению Минцифры это также означает, что как регулятор рынка виртуальных активов, он придерживается своих планов по созданию легального рынка криптоактивов в Украине. Следующим шагом со стороны государства станет урегулирование вопроса налогообложения операций с криптоактивами.

Соответствующий законопроект подан в парламент депутатским объединением Blockchain4Ukraine. Он уже одобрен комитетом ВР по вопросам цифровой трансформации и находится на рассмотрении других комитетов парламента. Минцифра поддерживает этот документ и будет способствовать его скорейшему принятию после консультаций с Министерством финансов.

Напомним, что Министерство цифровой трансформации и международная компания Binance подписали меморандум о сотрудничестве в ноябре 2019 года. Стороны договорились вместе работать над созданием комфортной среды для развития криптоиндустрии в Украине. Binance была основана в 2017 году в Гонконге, однако впоследствии сменила юрисдикцию на мальтийскую. Весной 2019 года Binance пострадала от атаки хакеров во время которой злоумышленникам удалось украсть у криптобиржи биткойны на сумму $41 млн.

Источник: Министерство цифровой трансформации