Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки

Катерина Левицкая

Новый трейлер «Дьявол носит Прада 2» стал самым популярным в истории 20th Century Studios. Ни один другой фильм студии, основанной еще в 1935 году, не имел подобных цифр: 222 миллиона за одни сутки со всех платформ.


Напомним, что ранее собственный рекорд получил и тизер «Дьявол носит Прада 2», который вышел в ноябре. Он стал самым популярным для комедийных фильмов, выходивших за последние 15 лет с более 181 млн просмотров за первые 24 часа.


«Дьявол носит Прада 2» — это сиквел комедийной драмы 2006 года режиссера Дэвида Френкеля, повествующей о начинающей журналистке Андреа / Энди (Энн Хэттеуэй), которая пробует себя в мире моды как помощница жесткого главного редактора журнала Runway Миранды Пристли (Мерил Стрип).

Продолжение экранизирует книгу «Revenge Wears Prada: The Devil Returns» Лорен Вайсбергер. Стрип и Хэттеуэй возвращаются к главным ролям в компании с другими выходцами оригинала — Эмили Блант (помощница Эмили) и Стэнли Туччи (правая рука Миранды Найджел).

Сюжет снова будет происходить в мире моды, но перенесется из Нью-Йорка в Милан. Энди присоединяется к Runway как редактор рубрик и имеет определенную власть над бывшей руководительницей-тиранкой. Что дальше? Вряд ли давним фанам понадобится какая-то уникальная история — достаточно будет Миранды в Dior и солнцезащитных очках на авто с собственным водителем.

Среди других интересных лиц фильма «Дьявол носит Прада 2»: Кеннет Брана в роли нового парня Пристли, Джастин Теру (мистер Хауз из «Фоллаута»), Би Джей Новак («Офис»), Люси Лью, Полин Шаламе и вездесущая Сидни Суини. Леди Гага появится в эпизодической роли.

Мировой релиз запланирован на 1 мая 2026 года, в Украине — 30 апреля.

Трейлер (на украинском)

Трейлер (оригинал)

