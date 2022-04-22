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Марсоход Perseverance заснял затмение на Марсе: на 40 секунд Солнце заслонил спутник планеты Фобос

Марсоход Perseverance заснял затмение на Марсе: на 40 секунд Солнце заслонил спутник планеты Фобос

Марсоход NASA Perseverance снял на видео редкие кадры, как спутник Марса Фобос пересек видимую поверхность Солнца. Эти наблюдения могут помочь ученым лучше понять орбиту луны и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, формируя кору и мантию Красной планеты.

Солнечное затмение, снятое камерой Perseverance Mastcam-Z 2 апреля, на 397-й марсианский день или сол, длилось чуть более 40 секунд, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием земной Луны. При этом Фобос примерно в 157 раз меньше спутника Земли. Другая луна Марса, Деймос, еще меньше.

В 2004 году марсоходы-близнецы NASA Spirit и Opportunity сделали первые покадровые фотографии Фобоса во время солнечного затмения. Затем и Curiosity сделал видеоролики, снятые системой камер Mastcam.

Однако Perseverance, прибывший на Марс в феврале 2021 года, сделал самое качественное видео солнечного затмения Фобоса — и с самой высокой частотой кадров за всю историю. Это стало возможным благодаря системе камер Mastcam-Z нового поколения, которая является улучшенной версией Mastcam, установленной на Curiosity.

У этой версию солнечного затмения на Марсе в исполнении Фобоса отличаются и цвета. У Mastcam-Z есть солнечный фильтр, который действует как солнцезащитные очки, уменьшая интенсивность света. Благодаря этому можно рассмотреть детали очертаний Фобоса, такие как гребни и неровности.

Когда Фобос вращается вокруг Красной планеты, его гравитация оказывает небольшое приливное воздействие на внутреннюю часть Марса, слегка деформируя горные породы в коре и мантии планеты. Геофизики могут использовать данные об этих изменениях, чтобы лучше понять, насколько податлива внутренняя часть Марса, и узнать больше о составе коры и мантии.

Исследователи уже знают, что Фобос приближается к марсианской поверхности и ему суждено врезаться в планету через десятки миллионов лет.

Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию и климат планеты, проложит путь к изучению Красной планеты человеком и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских пород и реголита (разбитых камней и пыли).

В рамках следующие миссии NASA в сотрудничестве с ESA (Европейское космическое агентство), в 2026 году на Марс отправят космический корабль, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.


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