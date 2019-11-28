«Машины непобедимы». Чемпион по го Ли Седоль завершил профессиональную карьеру





Бывший чемпион мира по го Ли Седоль принял решение уйти из игры, мотивировав это тем, что искусственный интеллект невозможно победить. В течение многих лет го считалась одной из самых сложных игр для ИИ, поскольку содержит огромное количество комбинаций, даже больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Но всё изменилось в 2016 году, когда ИИ-система AlphaGo компании DeepMind впервые одержала победу в четырёх из пяти матчей с Седолем. Это ознаменовало появление нового поколения программ машинного обучения, более умных и креативных.

«С тех пор, как в го начал играть искусственный интеллект, я понял, что уже не буду на вершине, даже если стану номером один благодаря безумным усилиям. Даже если так и будет, всегда найдётся сущность, которую невозможно победить», – сказал Ли Седоль.

Ли Седоль, как лучший игрок в го в конце 2000-х, был уверен, что победит ИИ, но в итоге проиграл, за что ему пришлось извиняться перед своими южнокорейскими поклонниками. Тем не менее многие эксперты признали, что соперничество человека с машиной вышло очень эффектным. AlphaGo удивил «ходом 37», который сначала посчитали ошибкой, но в конечном счёте оказался решающим во второй игре. Ли смог выиграть одну игру благодаря «божественному ходу» (ход 78), который привёл программу в замешательство. В любом случае он остаётся единственным человеком, который когда-либо побеждал AlphaGo в турнирах.

В 2017 году Deep Mind представила ещё более продвинутую версию своей программы – AlphaGo Zero, которую назвали сильнейшим игроком в го в истории. Как бы там ни было, Ли Седоль планирует сыграть ещё одну игру в го перед тем, как окончательно уйти. В соперники себе он выбрал южнокорейский ИИ HanDol, который победил пятерых лучших игроков в Южной Корее. Ли получит преимущество в два камня, но даже при таких условиях он не верит в победу.

Источник: The Verge