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«Машины непобедимы». Чемпион по го Ли Седоль завершил профессиональную карьеру

«Машины непобедимы». Чемпион по го Ли Седоль завершил профессиональную карьеру

«Машины непобедимы». Чемпион по го Ли Седоль завершил профессиональную карьеру


Бывший чемпион мира по го Ли Седоль принял решение уйти из игры, мотивировав это тем, что искусственный интеллект невозможно победить. В течение многих лет го считалась одной из самых сложных игр для ИИ, поскольку содержит огромное количество комбинаций, даже больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Но всё изменилось в 2016 году, когда ИИ-система AlphaGo компании DeepMind впервые одержала победу в четырёх из пяти матчей с Седолем. Это ознаменовало появление нового поколения программ машинного обучения, более умных и креативных.

«С тех пор, как в го начал играть искусственный интеллект, я понял, что уже не буду на вершине, даже если стану номером один благодаря безумным усилиям. Даже если так и будет, всегда найдётся сущность, которую невозможно победить», – сказал Ли Седоль.

Ли Седоль, как лучший игрок в го в конце 2000-х, был уверен, что победит ИИ, но в итоге проиграл, за что ему пришлось извиняться перед своими южнокорейскими поклонниками. Тем не менее многие эксперты признали, что соперничество человека с машиной вышло очень эффектным. AlphaGo удивил «ходом 37», который сначала посчитали ошибкой, но в конечном счёте оказался решающим во второй игре. Ли смог выиграть одну игру благодаря «божественному ходу» (ход 78), который привёл программу в замешательство. В любом случае он остаётся единственным человеком, который когда-либо побеждал AlphaGo в турнирах. 

В 2017 году Deep Mind представила ещё более продвинутую версию своей программы – AlphaGo Zero, которую назвали сильнейшим игроком в го в истории. Как бы там ни было, Ли Седоль планирует сыграть ещё одну игру в го перед тем, как окончательно уйти. В соперники себе он выбрал южнокорейский ИИ HanDol, который победил пятерых лучших игроков в Южной Корее. Ли получит преимущество в два камня, но даже при таких условиях он не верит в победу.

Источник: The Verge

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