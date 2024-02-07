Маск финансирует иск Джины Карано (Кара Дюн в «Мандалорце») относительно «незаконного» увольнения из Disney

Экс-звезду MMA и актрису, сыгравшую роль Кары Дюн в «Мандалорце», уволили в 2021 году — из-за противоречивых заявлений в соцсетях и трансфобных шуток.

Также Карано как-то сравнила политическую ситуацию в США и критику в адрес республиканцев с еврейскими погромами в нацистской Германии. В Lucasfilm назвали публикации «отвратительными и неприемлемыми».

Сейчас Карано подает в суд на Disney — при «небольшом» участии Илона Маска. В августе прошлого года миллиардер предложил помощь в судебных делах всем тем, кто считает, что был несправедливо уволен работодателем «через публикацию или лайки на X».

«К моему удивлению, несколько месяцев назад я получила электронное письмо от адвоката, которого нанял X, чтобы разобраться с моей и многими другими историями», — пишет сейчас Карано. «Оказалось, что после того, как я отправила им столько информации, сколько могла собрать за последние несколько месяцев, мои юристы и X искренне верят в это дело и двигаются вперед».

Согласно The Hollywood Reporter, актриса требует «судебного распоряжения, которое заставило бы Lucasfilm вернуть ее в сериал, и выплатить по крайней мере $75 000 плюс штрафные убытки».

У Маска испортились отношения с Disney и еще несколькими крупными рекламодателями, после того, как их объявления начали появляться рядом с противоречивым публикациями. Несколько компаний, включая студию, приостановили рекламное сотрудничество с X, а Илон впоследствии публично послал их к черту.

Третий сезон «Мандалорца» вышел на Disney+ в прошлом марте, а сценаристы объяснили отсутствие Кары одним-единственным предложением — персонаж Гриф Карга сказал, что она «была завербована спецподразделением» и сейчас помогает Новой Республике поддерживать мир в галактике».