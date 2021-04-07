Mass Effect: Legendary Edition: сравнение графики, перечень нововведений и изменений





До выхода ремастера Mass Effect: Legendary Edition осталось немногим более месяца, и BioWare делится с поклонниками серии информацией о реализованных улучшениях в игре. Благодаря ролику IGN уже сейчас можно сравнить, как изменилась графика в ремастере.

Например, можно видеть улучшенные текстуры и модели освещения, переработанные модели персонажей, улучшенную анимацию, повышенную производительность и многие другие изменения. Конечно, ожидать ультрасовременной графики не приходится, но в целом, игра выглядит заметно лучше с графической точки зрения.

Кроме того, BioWare опубликовала подробный перечень геймплейных изменений и улучшений, которые реализованы в Mass Effect: Legendary Edition. Например, боевая система первой части Mass Effect была скорректирована таким образом, чтобы приблизить игровой процесс к остальным частям трилогии. При этом для всех видов оружия скорректировали точность, внесли изменения в настройки камеры прицеливания, перебалансировали умения, изменен баланс в битвах с некоторыми боссами и врагами.

Также разработчики скорректировали поведение вездехода M-35 «Мако», улучшив его управляемость. Возможности «Мако» также улучшили. Теперь щиты восстанавливаются быстрее, а в задней части появились новые ускорители.

Вместе с тем, разработчики унифицировали варианты персонализации Шепарда при создании персонажа и добавили новые варианты, такие как оттенки кожи и прически. Во всех трёх играх трилогии Шепард будет иметь одну и ту же внешность (при желании можно каждый раз создавать новую внешность для отдельных частей игры). Женский образ Шепард из Mass Effect 3 теперь является внешностью по умолчанию во всех трёх играх (хотя изначальную женскую внешность по-прежнему можно выбрать).

Дополнительно сообщается, что были обновлены достижения во всех трех играх, в трилогию добавлены новые достижения, а прогресс некоторых достижений учитывается на протяжении всех трех игр. Некоторые повторяющиеся достижения были объединены, а дубли – удалены. В трилогию включены оружие и броня из DLC-наборов. Но вместо того, чтобы открывать наборы в начале, их можно получить в результате исследований или приобрести у торговцев. За счет этого достигается общий баланс прохождения в ME2 и ME3.

Дополнительно оптимизирован стратегический режим Galaxy at War в Mass Effect 3. Теперь на показатель Готовности галактики больше не влияют внешние факторы, отсутствующие в новой трилогии, такие как многопользовательский режим и старое вспомогательное приложение ME3. На ПК реализована нативная поддержка геймпада и соотношения сторон экрана 21:9, обеспечена совместимость с DirectX 11. Кроме того, во всех играх был заново обработан и улучшен звук. Наконец, разработчики исправили несколько сотен ошибок, которые присутствовали в оригинальных версиях.

Трилогия Mass Effect: Legendary Edition выйдет 14 мая на ПК, Xbox One и PS4. Также её можно будет запускать на игровых консолях Xbox Series X/S и PS5 в режиме обратной совместимости.

Источник: wccftech