Mass Effect Legendary Edition: трейлер, сроки выхода, системные требования и цены коллекции





Компания EA поделилась информацией о грядущем сборнике игр Mass Effect Legendary Edition. Коллекция станет доступной поклонникам примерно через 3 месяца – 14 мая 2021 года. Сборник будет доступен по всему миру на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Обновлённая серия игр также будет включать улучшения для консолей текущего поколения.

В состав Mass Effect Legendary Edition входят базовые игры Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3 и более 40 дополнений для них (одиночные сюжетные дополнения, а также бонусное оружие, броню и специальные наборы). В состав легендарного издания также входит расширенная версия окончания Mass Effect 3. Контент игр и DLC был обновлён и оптимизирован для разрешения 4K Ultra HD. К анонсу даты выхода коллекции также подготовлен новый трейлер, доступный в разрешении 4K.

Среди всех трёх игр серии Mass Effect, оригинальная Mass Effect претерпела самые большие улучшения. Они затронули пользовательский интерфейс, боевую систему, поведение отрядов, исследования. Кроме того, более детально проработаны игровые миры, которые предстоит посетить во время прохождения игры. Создание персонажей также было унифицировано для всех трёх игр, благодаря чему Шепарды выглядят одинаково во всех играх. Женский образ Шепарда по умолчанию из Mass Effect 3 теперь доступен в качестве внешнего вида женщины-Шепарда по умолчанию при создании персонажей во всех трёх играх.

Разработчики также опубликовали системные требования Mass Effect Legendary Edition. Они заметно подросли по сравнению с оригинальными версиями игр.

Минимальные системные требования

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i5 3570 или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 760 или Radeon 7970/Radeon R9 280X (минимум 2 ГБ видеопамяти)

Место на жёстком диске: 120 ГБ

Другое: DirectX 11

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10 64-битная

Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1070 или Radeon Vega 56 (минимум 4 ГБ видеопамяти)

Место на жёстком диске: 120 ГБ

Другое: DirectX 11

Сборник Mass Effect Legendary Edition уже доступен для предварительного заказа в различных сервисах цифровой дистрибуции, включая Origin, Steam, PS Store и Microsoft Store. Компьютерные версии стоят дешевле, например, в Steam можно купить Mass Effect Legendary Edition по цене 1799 грн. Владельцам игровых консолей предстоит заплатить больше, цена того же набора в PS Store составляет уже 2199 грн.