Megogo додав до власної бібліотеки більше 100 фільмів і мультфільмів Disney — «Зоряні війни», «Люди Ікс», «Месники» тощо





Медіасервіс Megogo включив до передплати кінохіти від The Walt Disney Company. Відтак передплата збільшилась на понад 100 популярних фільмів і мультфільмів, значна частина з яких має українську аудіодоріжку. Контент The Walt Disney Company включає також фільми від Searchlight Pictures, які вперше представлені у передплаті українського медіасервіса.

Зокрема, серед фільмових новинок передплати: «Зоряні війни: Останні джедаї», «Соло. Зоряні Війни. Історія», «Люди Ікс», «Ніч в музеї», «Міцний горішок», «Перевізник», «Залізна людина» і «Тор» від Marvel Studios та багато інших. Серед мультфільмів: «Льодовиковий період», «Шпигуни під прикриттям», «Гарфілд» та інші.

«Бібліотека Megogo майже щодня поповнюється цікавим контентом. Наш пріоритет – постійне збільшення кількості фільмів за передплатою. Фільми Disney – топовий контент, який тепер доступний всім нашим передплатникам», – говорить Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку Megogo.

Контент від The Walt Disney Company доступний за передплатою «ТБ і Кіно: Максимальна». Наразі в передплаті більш як 300 каналів, тисячі фільмів, серіалів та мультфільмів, спортивні трансляції, аудіоконтент та багато іншого.

Джерело: Megogo