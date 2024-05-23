Новости Софт 23.05.2024 в 13:33 comment views icon

Менеджер паролей Google получит функцию совместного доступа Family Link

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Катерина Даньшина

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Стоит отметить, что Family Link позволит делиться паролем только с людьми в вашей семейной группе, а не с любым, кто имеет учетную запись Google.

Инструмент совместного доступа для Менеджера паролей Google поступит в рамках обновления сервисов Google Play в мае 2024 года (версия 24.20).

«Когда вы поделитесь паролем, участники вашей семейной группы получат его копию в менеджере паролей Google, готовую к использованию», — говорится на странице поддержки Google.

В Google говорят, что функция обмена паролем значительно облегчит работу и пригодится в частности родителям, которые смогут легко получить доступ, например, к школьным заданиям ребенка. Однако, скорее всего, в первую очередь Family Link будет использоваться как удобная опция для совместного доступа к стриминговым и другим сервисам, VPN и тому подобное.

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Судя по приведенным выше скриншотам из предыдущей утечки функции, Family Link будет точно доступна на смартфонах, однако, похоже, отсутствует в стабильной версии Chrome для компьютера.

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Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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