Mercedes в 2024 году откажется от бренда електромобилей EQ — Handelsblatt

Mercedes-Benz собирается отказаться от торговой марки EQ после того, как следующее поколение компактных автомобилей появится на рынке в конце 2024 года, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в компании.
Официально автопроизводитель новость не подтвердил, однако такой шаг выглядит вполне логично, поскольку Mercedes планирует вообще отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания до 2030 года. Все новые модели автопроизводителя с 2025 года будут работать исключительно на электрических батареях, на этот переход компания выделила 40 млн евро.
О создании бренда EQ немецкий автопроизводитель впервые заявил в 2016 году, а свою первую модель, электрический внедорожник EQC, выпустил в 2019 году.
Напомним, что в октябре 2022 года ЕС утвердил полный запрет на продажу новых автомобилей с ДВС. Основные требования документа заключаются в том, чтобы к 2030 году новые легковые автомобили снизили выбросы CO2 на 55%, а фургоны — на 50% (в обоих случаях эти выбросы сравниваются с уровнями 2021 года). К 2035 году указанные транспортные средства должны сократить выбросы CO2 на 100%.
ЕС утвердил полный запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
Немецкая автомобильная промышленность резко критиковала инициативу, объясняя свое недовольство нехваткой зарядных станций для электромобилей в Европе — вопреки тому, что для поддержки перехода на электрические автомобили Еврокомиссия включила в план стимулирование развития зарядной инфраструктуры (до 2025 года страны-члены ЕС должны обустроить публичные зарядные станции на расстоянии не более 60 км на основных автомобильных путях). В конце концов ЕС ожидает 3,5 миллиона новых зарядных станций к 2030 году и 16,3 миллиона — к 2050 году.
В конце прошлого года еще один немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил, что теперь контролирует крупнейшую в Европе сеть зарядных станций электромобилей через свою дочернюю компанию Elli. Сейчас сеть насчитывает 400 000 зарядных устройств в 27 странах — еще полтора года назад их количество было вдвое меньше.
Источник: Reuters